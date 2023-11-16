Мэр Тюмени прокомментировал свое заявление об агломерации с Екатеринбургом
Мэр Тюмени прокомментировал свое заявление о сотрудничестве с Екатеринбургом
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Сообщение о том, что в будущем Тюмень могла бы создать агломерацию с Екатеринбургом, является некорректной передачей информации в СМИ, так как речь шла лишь о совместной работе по интересным для обоих городов программам, заявил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.
Обсуждение агломерационных процессов и реализации различных городских проектов состоялось на сессии "Диалог с главами" в рамках общероссийского форума "Города России: новые рубежи".
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"Относительно трансляции рядом СМИ информации о слиянии городов Тюмени и Екатеринбурга – конечно, это некорректная информация. Речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для наших городов в самых разных сферах", - написал Кухарук.
По его словам, в своем выступлении он отметил, "что Екатеринбург и Тюмень объединяет давняя дружба, на уровне межмуниципального сотрудничества идет работа, которая способствует экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в рамках действующего законодательства в таких сферах, как стратегическое планирование, проектное управление, инвестиции и муниципально-частное партнерство, экономика и торговля, образование, культура".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что не знаком с заявлениями о том, что в будущем Тюмень могла бы создать агломерацию с Екатеринбургом.