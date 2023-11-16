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Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом

Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом - РИА Новости, 16.11.2023

Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не знаком с заявлениями мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Тюмень могла бы... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T12:35

2023-11-16T12:35

2023-11-16T12:35

тюмень

екатеринбург

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не знаком с заявлениями мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Тюмень могла бы создать агломерацию с Екатеринбургом. "Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь. Я не знаком с такой идеей, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Екатеринбург и Тюмень могут объединиться и создать агломерацию.

тюмень

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюмень, екатеринбург, дмитрий песков, общество