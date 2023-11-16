https://ria.ru/20231116/aglomeratsiya-1909800589.html
Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом
Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом - РИА Новости, 16.11.2023
Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не знаком с заявлениями мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Тюмень могла бы... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:35
2023-11-16T12:35
2023-11-16T12:35
тюмень
екатеринбург
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не знаком с заявлениями мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Тюмень могла бы создать агломерацию с Екатеринбургом. "Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь. Я не знаком с такой идеей, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Екатеринбург и Тюмень могут объединиться и создать агломерацию.
тюмень
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, екатеринбург, дмитрий песков, общество
Тюмень, Екатеринбург, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом
Песков заявил, что не знаком с идеей об объединении Тюмени с Екатеринбургом