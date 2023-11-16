Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/aglomeratsiya-1909800589.html
Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом
Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом - РИА Новости, 16.11.2023
Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не знаком с заявлениями мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Тюмень могла бы... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:35
2023-11-16T12:35
тюмень
екатеринбург
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не знаком с заявлениями мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Тюмень могла бы создать агломерацию с Екатеринбургом. "Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь. Я не знаком с такой идеей, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Екатеринбург и Тюмень могут объединиться и создать агломерацию.
тюмень
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюмень, екатеринбург, дмитрий песков, общество
Тюмень, Екатеринбург, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос о возможной агломерации Тюмени с Екатеринбургом

Песков заявил, что не знаком с идеей об объединении Тюмени с Екатеринбургом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Город Тюмень. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не знаком с заявлениями мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Тюмень могла бы создать агломерацию с Екатеринбургом.
«
"Я, честно говоря, не знаю, о чем идет речь. Я не знаком с такой идеей, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление мэра Тюмени Руслана Кухарука о том, что в будущем Екатеринбург и Тюмень могут объединиться и создать агломерацию.
 
ТюменьЕкатеринбургДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала