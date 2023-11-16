https://ria.ru/20231116/aeroflot-1909769528.html
Нацперевозчик открыл продажу авиабилетов из Владивостока в Пекин
Нацперевозчик открыл продажу авиабилетов из Владивостока в Пекин - РИА Новости, 16.11.2023
Нацперевозчик открыл продажу авиабилетов из Владивостока в Пекин
Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 18 декабря,... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:46
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 18 декабря, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты будут выполняться с 18 декабря 2023 года авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот")", – говорится в сообщении. Поясняется, что в зимнем расписании запланировано пять рейсов в неделю из столицы Приморья в пекинский аэропорт "Дасин" и в обратном направлении: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. "Аэрофлот" – крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 40,7 миллиона пассажиров.
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Нацперевозчик открыл продажу авиабилетов из Владивостока в Пекин
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы с 18 декабря из Владивостока в Пекин
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 18 декабря, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты будут выполняться с 18 декабря 2023 года авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот")", – говорится в сообщении.
Поясняется, что в зимнем расписании запланировано пять рейсов в неделю из столицы Приморья в пекинский аэропорт "Дасин" и в обратном направлении: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
"Аэрофлот" – крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 40,7 миллиона пассажиров.
В декабре откроются новые рейсы в Китай