https://ria.ru/20231116/aeroflot-1909769528.html

Нацперевозчик открыл продажу авиабилетов из Владивостока в Пекин

Нацперевозчик открыл продажу авиабилетов из Владивостока в Пекин - РИА Новости, 16.11.2023

Нацперевозчик открыл продажу авиабилетов из Владивостока в Пекин

Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 18 декабря,... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:46

2023-11-16T10:46

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" с 18 декабря, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Полеты будут выполняться с 18 декабря 2023 года авиакомпанией "Россия" (входит в группу "Аэрофлот")", – говорится в сообщении. Поясняется, что в зимнем расписании запланировано пять рейсов в неделю из столицы Приморья в пекинский аэропорт "Дасин" и в обратном направлении: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. "Аэрофлот" – крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли 40,7 миллиона пассажиров.

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