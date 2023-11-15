https://ria.ru/20231115/zolotoshvei-1909699789.html

Торжокские золотошвеи проведут мастер-класс на выставке-форуме "Россия"

Торжокские золотошвеи проведут мастер-класс на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 15.11.2023

Торжокские золотошвеи проведут мастер-класс на выставке-форуме "Россия"

Предприятие "Торжокские золотошвеи" 18 ноября в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве организует на стенде Верхневолжья мастер-класс по РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T21:50

2023-11-15T21:50

2023-11-15T21:50

тверская область

тверская область

общество

выставка-форум "россия"

москва

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ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. Предприятие "Торжокские золотошвеи" 18 ноября в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве организует на стенде Верхневолжья мастер-класс по золотному шитью, сообщает пресс-служба регионального правительства. Гости смогут познакомиться с особой техникой ручной вышивки, известной с древних времен. Мастерицы, работающие на предприятии "Торжокские золотошвеи", украшают узорами и орнаментами одежду, аксессуары, предметы интерьера. "Гостям предложат создать эксклюзивный сувенир и объяснят, что такое золотая канитель и почему ее нельзя тянуть. Кроме того, экскурсоводы музейных объектов "Торжокских золотошвей" расскажут посетителям, как на протяжении многих столетий развивался драгоценный промысел на тверской земле", - отметили в пресс-службе. Стенд Тверской области открыт на ВДНХ в павильоне №75. Начало мероприятия – в 12:00. Предприятие является постоянным участником выставок различного масштаба. В 2016 году изделия Торжокских золотошвей были представлены в Андреевском зале Кремля. Тогда экспонировались мундиры генералов и маршалов Великой Отечественной войны. На фабрике вручную были вышиты золотые звезды, лацканы и обшлага парадных мундиров. В 2022 году выставка "Торжокских золотошвей", открытая в Арсенале Московского Кремля – штаб-квартире Президентского полка, включила иконы, геральдические изделия и панно, изображающие виды столицы.

https://ria.ru/20231107/vystavka-1907947485.html

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тверская область, общество, выставка-форум "россия", москва