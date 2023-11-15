Личное решение Зеленского. В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Соскин: стратегия Зеленского привела к провалу контрнаступления
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Стратегия президента Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видео на своем YouTube-канале.
"Вся стратегия Зеленского <…> на усиление репрессий внутри страны, на усиление диктатуры, на продолжение военного положения абсолютно бесперспективна. И вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт — это ничего не дает. Если нет сил освободить территорию: ни денежных, ни военных, ни физических, то надо искать другую линию", — сказал он.
По словам эксперта, украинская армия не только не продвинулась, но и не смогла удержать контроль над своими позициями. При этом, добавил Соскин, личное решение Зеленского назначить министром обороны Рустема Умерова привело к открытому расколу между политическим руководством и военными во главе с главкомом ВСУ Валерием Залужным.
"Это поражение Зеленского — по сути, его крах, поскольку таким образом <…> заканчивается контрнаступление", — заключил Соскин.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.