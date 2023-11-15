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Личное решение Зеленского. В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 15.11.2023 (обновлено: 15:58 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/zelenskiy-1909610420.html
Личное решение Зеленского. В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Личное решение Зеленского. В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 15.11.2023
Личное решение Зеленского. В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Стратегия президента Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видео на своем... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:21
2023-11-15T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Стратегия президента Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видео на своем YouTube-канале."Вся стратегия Зеленского &lt;…&gt; на усиление репрессий внутри страны, на усиление диктатуры, на продолжение военного положения абсолютно бесперспективна. И вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт — это ничего не дает. Если нет сил освободить территорию: ни денежных, ни военных, ни физических, то надо искать другую линию", — сказал он.По словам эксперта, украинская армия не только не продвинулась, но и не смогла удержать контроль над своими позициями. При этом, добавил Соскин, личное решение Зеленского назначить министром обороны Рустема Умерова привело к открытому расколу между политическим руководством и военными во главе с главкомом ВСУ Валерием Залужным."Это поражение Зеленского — по сути, его крах, поскольку таким образом &lt;…&gt; заканчивается контрнаступление", — заключил Соскин.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231115/ssha-1909514669.html
https://ria.ru/20231114/zelenskiy-1909470222.html
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в мире, киев, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Личное решение Зеленского. В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

Соскин: стратегия Зеленского привела к провалу контрнаступления

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Стратегия президента Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видео на своем YouTube-канале.
"Вся стратегия Зеленского <…> на усиление репрессий внутри страны, на усиление диктатуры, на продолжение военного положения абсолютно бесперспективна. И вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт — это ничего не дает. Если нет сил освободить территорию: ни денежных, ни военных, ни физических, то надо искать другую линию", — сказал он.
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Вчера, 09:22
По словам эксперта, украинская армия не только не продвинулась, но и не смогла удержать контроль над своими позициями. При этом, добавил Соскин, личное решение Зеленского назначить министром обороны Рустема Умерова привело к открытому расколу между политическим руководством и военными во главе с главкомом ВСУ Валерием Залужным.
"Это поражение Зеленского — по сути, его крах, поскольку таким образом <…> заканчивается контрнаступление", — заключил Соскин.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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