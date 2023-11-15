https://ria.ru/20231115/zarplaty-1909706734.html
Владимиров: инвестпроекты должны вести к росту зарплат аграриев Ставрополья
Владимиров: инвестпроекты должны вести к росту зарплат аграриев Ставрополья - РИА Новости, 15.11.2023
Владимиров: инвестпроекты должны вести к росту зарплат аграриев Ставрополья
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что реализация инвестиционных проектов в сфере животноводства должна приводить не только к росту... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:49
2023-11-15T22:49
2023-11-15T22:50
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что реализация инвестиционных проектов в сфере животноводства должна приводить не только к росту производительности, но и к росту зарплат аграриев, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее в правительстве края прошло заседание под председательством главы края, одним из основных вопросов стало состояние и перспективы развития животноводства в регионе до 2025 года. Как сообщил в своем докладе министр сельского хозяйства края Сергей Измалков, по итогам девяти месяцев 2023 года наблюдается увеличение производства продукции животноводства. Выросло производства мяса говядины, баранины и птицы. Валовый надой молока на 5,7% превысил аналогичный период прошлого года. Положительная динамика отмечается и в производстве яиц – произведено более 698 миллионов штук с ростом 11,6%. Увеличению количественных показателей в животноводстве способствует рост государственной поддержки. В текущем году ее объем составил 790 миллионов рублей, что на более чем 100 миллионов рублей больше прошлогодней суммы. В частности, дополнительные средства были направлены на субсидии на производство говядины и приобретение племенного молодняка. Одним из эффективных механизмов развития отрасли стало льготное кредитование. За последние три года только льготных кредитов в молочное скотоводство было вложено более трех миллиардов рублей, говорится в сообщении. В среднесрочной перспективе с 2023 по 2025 годы в крае планируется реализовать шесть инвестиционных проектов в молочном скотоводстве. Их реализация позволит увеличить поголовье и валовый объем производства молока. В том числе к 2025 году планируется увеличить количество племенных хозяйств. Благодаря реализации инвестпроектов ожидается прирост производства мяса баранины и птицы. В соответствии с прогнозом валовое производство в животноводстве к 2025 году должно вырасти на 9%, а к 2030 году - на 25% к уровню 2022 года. В пресс-службе добавили, что в регионе планируют организовать точечную поддержку каждому инвестору, развивающему животноводство в регионе. "Сопровождение инвестиционных проектов, помогающих развивать наше животноводство должно проводиться на всех этапах их реализации. Результатом реализации инвестпроектов в сфере животноводства, а также предоставляемой государственной поддержки должен стать не только рост производимой продукции, но и заработных плат в отрасли – развитие этого направления должно быть неразрывно связано с ростом благосостояния аграриев. Также необходимо учитывать растущую потребность в профессиональных кадрах – прошу внести этот параметр в каждую программу по животноводству", – поручил губернатор, его цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231108/tekhnika-1908184677.html
https://ria.ru/20231102/apk-1906965295.html
https://ria.ru/20231102/investproekt-1906953521.html
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895675565.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Владимиров: инвестпроекты должны вести к росту зарплат аграриев Ставрополья
Владимиров: инвестпроекты должны вести к росту зарплат аграриев Ставрополья
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что реализация инвестиционных проектов в сфере животноводства должна приводить не только к росту производительности, но и к росту зарплат аграриев, сообщает пресс-служба
регионального правительства.
Ранее в правительстве края прошло заседание под председательством главы края, одним из основных вопросов стало состояние и перспективы развития животноводства в регионе до 2025 года.
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Как сообщил в своем докладе министр сельского хозяйства края Сергей Измалков, по итогам девяти месяцев 2023 года наблюдается увеличение производства продукции животноводства. Выросло производства мяса говядины, баранины и птицы. Валовый надой молока на 5,7% превысил аналогичный период прошлого года. Положительная динамика отмечается и в производстве яиц – произведено более 698 миллионов штук с ростом 11,6%.
Увеличению количественных показателей в животноводстве способствует рост государственной поддержки. В текущем году ее объем составил 790 миллионов рублей, что на более чем 100 миллионов рублей больше прошлогодней суммы. В частности, дополнительные средства были направлены на субсидии на производство говядины и приобретение племенного молодняка.
Одним из эффективных механизмов развития отрасли стало льготное кредитование. За последние три года только льготных кредитов в молочное скотоводство было вложено более трех миллиардов рублей, говорится в сообщении.
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В среднесрочной перспективе с 2023 по 2025 годы в крае планируется реализовать шесть инвестиционных проектов в молочном скотоводстве. Их реализация позволит увеличить поголовье и валовый объем производства молока. В том числе к 2025 году планируется увеличить количество племенных хозяйств.
Благодаря реализации инвестпроектов ожидается прирост производства мяса баранины и птицы.
В соответствии с прогнозом валовое производство в животноводстве к 2025 году должно вырасти на 9%, а к 2030 году - на 25% к уровню 2022 года.
Инвестпроект позволит нарастить производство молока в Ставропольском крае
В пресс-службе добавили, что в регионе планируют организовать точечную поддержку каждому инвестору, развивающему животноводство в регионе.
"Сопровождение инвестиционных проектов, помогающих развивать наше животноводство должно проводиться на всех этапах их реализации. Результатом реализации инвестпроектов в сфере животноводства, а также предоставляемой государственной поддержки должен стать не только рост производимой продукции, но и заработных плат в отрасли – развитие этого направления должно быть неразрывно связано с ростом благосостояния аграриев. Также необходимо учитывать растущую потребность в профессиональных кадрах – прошу внести этот параметр в каждую программу по животноводству", – поручил губернатор, его цитирует пресс-служба.
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