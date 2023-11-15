https://ria.ru/20231115/zamorozka-1909696429.html

Заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию, заявила Чехия

Заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию, заявила Чехия - РИА Новости, 15.11.2023

Заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию, заявила Чехия

Заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на главу МИД... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T21:16

2023-11-15T21:16

2023-11-15T21:24

чехия

россия

в мире

ян липавский

еврокомиссия

евросоюз

петр фиала

валдис домбровскис

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.Ранее премьер Чехии Петр Фиала заявил, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, куда поступает плата за аренду недвижимости."Меры (правительства Чехии - ред.) не будут распространяться на дипмиссию (РФ в Чехии - ред.)", - говорится в сообщении агентства.В четверг в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что Европейский союз пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового несогласованного пока пакета необходимо начать переводить уже в январе, и рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" иммобилизованные в Европе российские суверенные активы.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, российские юридические и физических лица незаконно лишаются прав собственности.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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чехия, россия, в мире, ян липавский, еврокомиссия, евросоюз, петр фиала, валдис домбровскис