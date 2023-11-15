Рейтинг@Mail.ru
Заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию, заявила Чехия - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 15.11.2023 (обновлено: 21:24 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/zamorozka-1909696429.html
Заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию, заявила Чехия
Заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию, заявила Чехия - РИА Новости, 15.11.2023
Заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию, заявила Чехия
Заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на главу МИД... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:16
2023-11-15T21:24
чехия
россия
в мире
ян липавский
еврокомиссия
евросоюз
петр фиала
валдис домбровскис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776281302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02ab943a886214ae95275023ed4fd84b.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.Ранее премьер Чехии Петр Фиала заявил, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, куда поступает плата за аренду недвижимости."Меры (правительства Чехии - ред.) не будут распространяться на дипмиссию (РФ в Чехии - ред.)", - говорится в сообщении агентства.В четверг в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что Европейский союз пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового несогласованного пока пакета необходимо начать переводить уже в январе, и рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" иммобилизованные в Европе российские суверенные активы.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, российские юридические и физических лица незаконно лишаются прав собственности.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776281302_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_b1ea0375ba24dd024ce8cce7e993df29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чехия, россия, в мире, ян липавский, еврокомиссия, евросоюз, петр фиала, валдис домбровскис
Чехия, Россия, В мире, Ян Липавский, Еврокомиссия, Евросоюз, Петр Фиала, Валдис Домбровскис
Заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию, заявила Чехия

МИД: заморозка собственности в Чехии не затронет российскую дипмиссию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗдание Генерального консульства Чeшской Рecпублики
Здание Генерального консульства Чeшской Рecпублики - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Здание Генерального консульства Чeшской Рecпублики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заморозка российской государственной собственности в Чехии не затронет российскую дипломатическую миссию, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.
Ранее премьер Чехии Петр Фиала заявил, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, куда поступает плата за аренду недвижимости.
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
14 ноября, 08:00
"Меры (правительства Чехии - ред.) не будут распространяться на дипмиссию (РФ в Чехии - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
В четверг в Брюсселе вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что Европейский союз пытается достичь договоренности по финансированию для Украины на 2024 и последующий годы, поскольку деньги Киеву из нового несогласованного пока пакета необходимо начать переводить уже в январе, и рассматривает в качестве "возможного источника дополнительного дохода" иммобилизованные в Европе российские суверенные активы.
На Международном экспортном форуме Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Запад возмущен предательским ростом мощи России
1 ноября, 08:00
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, российские юридические и физических лица незаконно лишаются прав собственности.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Россия красиво накажет конфискаторов своих активов
10 ноября, 08:00
 
ЧехияРоссияВ миреЯн ЛипавскийЕврокомиссияЕвросоюзПетр ФиалаВалдис Домбровскис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала