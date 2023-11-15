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В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой - РИА Новости, 15.11.2023
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16:11 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/zaderzhanie-1909624093.html
В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой
В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой - РИА Новости, 15.11.2023
В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой
Полиция задержала участников "стреляющей свадьбы" в подмосковном Пушкино, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает полиция Московской области в среду. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:11
2023-11-15T16:11
происшествия
московская область (подмосковье)
пушкино
ярославское шоссе
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Полиция задержала участников "стреляющей свадьбы" в подмосковном Пушкино, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает полиция Московской области в среду. Ранее в ряде телеграм-каналов появилось видео свадьбы: на ролике сначала жених восемь раз стреляет в воздух из пистолета, после чего к нему присоединяется гость. В дальнейшем к стрельбе присоединяется невеста - она четыре раза палит в небо во время позирования у белого Mercedes. По данным полицейского главка, 10 ноября в ОВД поступило сообщение о "нарушении общественного порядка" у одного из домов на Ярославском шоссе в Пушкино. Полицейскими установлено, что "неизвестные произвели несколько выстрелов в воздух из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего покинули место происшествия. В результате инцидента пострадавших нет". Впоследствии нарушители были задержаны - это трое мужчин 21-23 лет, отмечает ГУМВД. "По факту стрельбы следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемые задержаны в порядке статьей 91 УПК РФ", - указано в релизе.
https://ria.ru/20231114/mvd-1909339292.html
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московская область (подмосковье)
пушкино
ярославское шоссе
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происшествия, московская область (подмосковье), пушкино, ярославское шоссе
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Пушкино, Ярославское шоссе
В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой

В подмосковном Пушкино полиция задержала участников свадьбы со стрельбой

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Полиция задержала участников "стреляющей свадьбы" в подмосковном Пушкино, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает полиция Московской области в среду.
Ранее в ряде телеграм-каналов появилось видео свадьбы: на ролике сначала жених восемь раз стреляет в воздух из пистолета, после чего к нему присоединяется гость. В дальнейшем к стрельбе присоединяется невеста - она четыре раза палит в небо во время позирования у белого Mercedes.
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По данным полицейского главка, 10 ноября в ОВД поступило сообщение о "нарушении общественного порядка" у одного из домов на Ярославском шоссе в Пушкино. Полицейскими установлено, что "неизвестные произвели несколько выстрелов в воздух из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего покинули место происшествия. В результате инцидента пострадавших нет".
Впоследствии нарушители были задержаны - это трое мужчин 21-23 лет, отмечает ГУМВД.
"По факту стрельбы следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемые задержаны в порядке статьей 91 УПК РФ", - указано в релизе.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ПушкиноЯрославское шоссе
 
 
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