https://ria.ru/20231115/zaderzhanie-1909624093.html

В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой

В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой - РИА Новости, 15.11.2023

В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой

Полиция задержала участников "стреляющей свадьбы" в подмосковном Пушкино, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает полиция Московской области в среду. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:11

2023-11-15T16:11

2023-11-15T16:11

происшествия

московская область (подмосковье)

пушкино

ярославское шоссе

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Полиция задержала участников "стреляющей свадьбы" в подмосковном Пушкино, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает полиция Московской области в среду. Ранее в ряде телеграм-каналов появилось видео свадьбы: на ролике сначала жених восемь раз стреляет в воздух из пистолета, после чего к нему присоединяется гость. В дальнейшем к стрельбе присоединяется невеста - она четыре раза палит в небо во время позирования у белого Mercedes. По данным полицейского главка, 10 ноября в ОВД поступило сообщение о "нарушении общественного порядка" у одного из домов на Ярославском шоссе в Пушкино. Полицейскими установлено, что "неизвестные произвели несколько выстрелов в воздух из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего покинули место происшествия. В результате инцидента пострадавших нет". Впоследствии нарушители были задержаны - это трое мужчин 21-23 лет, отмечает ГУМВД. "По факту стрельбы следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемые задержаны в порядке статьей 91 УПК РФ", - указано в релизе.

https://ria.ru/20231114/mvd-1909339292.html

https://ria.ru/20231112/bezbiletnik-1908973590.html

московская область (подмосковье)

пушкино

ярославское шоссе

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происшествия, московская область (подмосковье), пушкино, ярославское шоссе