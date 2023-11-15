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Мимика и жесты: как понять, что вы друг другу нравитесь - РИА Новости, 15.11.2023
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14:00 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/yazyktela-1909328623.html
Мимика и жесты: как понять, что вы друг другу нравитесь
Мимика и жесты: как понять, что вы друг другу нравитесь - РИА Новости, 15.11.2023
Мимика и жесты: как понять, что вы друг другу нравитесь
Будет ли свидание удачным, зависит от многих факторов: правильно выбранного места встречи, поведения, внешнего вида и... языка тела. То, как мы сидим, держим руки, улыбаемся и даже копаемся в сумке, может рассказать о нас куда больше, чем слова. Разбираемся, как пользоваться языком тела так, чтобы партнер все понял верно.
2023-11-15T14:00
2023-11-15T14:00
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Мимика и жесты: как понять, что вы друг другу нравитесь
Будет ли свидание удачным, зависит от многих факторов: правильно выбранного места встречи, поведения, внешнего вида и... языка тела. То, как мы сидим, держим руки, улыбаемся и даже копаемся в сумке, может рассказать о нас куда больше, чем слова. Разбираемся, как пользоваться языком тела так, чтобы партнер все понял верно.
audio/mpeg
Мимика и жесты: как понять, что вы друг другу нравитесь
Будет ли свидание удачным, зависит от многих факторов: правильно выбранного места встречи, поведения, внешнего вида и... языка тела. То, как мы сидим, держим руки, улыбаемся и даже копаемся в сумке, может рассказать о нас куда больше, чем слова. Разбираемся, как пользоваться языком тела так, чтобы партнер все понял верно.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — профайлер, эксперт по невербальной коммуникации и автор самого большого русскоязычного сообщества о развитии языка тела "Кинетический интеллект" Михаил Дементьев. Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, знакомства, отношения, любовь, аудио
Нас двое, ВКонтакте, знакомства, отношения, Любовь
Нас двое

Мимика и жесты: как понять, что вы друг другу нравитесь

Нас двое
Мимика и жесты: как понять, что вы друг другу нравитесь
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Будет ли свидание удачным, зависит от многих факторов: правильно выбранного места встречи, поведения, внешнего вида и... языка тела. То, как мы сидим, держим руки, улыбаемся и даже копаемся в сумке, может рассказать о нас куда больше, чем слова. Разбираемся, как пользоваться языком тела так, чтобы партнер все понял верно.
Эксперт эпизода — профайлер, эксперт по невербальной коммуникации и автор самого большого русскоязычного сообщества о развитии языка тела "Кинетический интеллект" Михаил Дементьев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Анна Глушенкова, Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Нас двоеВКонтактезнакомстваотношенияЛюбовь
 
 
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