https://ria.ru/20231115/vzryvy-1909705440.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 15.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.uа". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:35
2023-11-15T22:35
2023-11-15T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144043/81/1440438104_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_505f3dce5dc13c3d750c8a96e90ea49c.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.uа". "Сообщают о взрыве в Миргороде Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу в Полтавской области Украины объявили в 21.34 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
полтавская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144043/81/1440438104_0:242:2087:1807_1920x0_80_0_0_7f388dfa90cbdd67fd9528fbf0ca5176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Страна.uа: в Миргороде Полтавской области прогремели взрывы