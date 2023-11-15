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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 15.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.uа". РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:35

2023-11-15T22:35

2023-11-15T23:49

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.uа". "Сообщают о взрыве в Миргороде Полтавской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу в Полтавской области Украины объявили в 21.34 мск, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

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в мире, полтавская область, украина, россия, вооруженные силы украины