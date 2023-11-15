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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 15.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
В городе Кривой Рог прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Клименко Тайм". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:08
2023-11-15T01:08
2023-11-15T01:12
специальная военная операция на украине
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кривой рог
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украина
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В городе Кривой Рог прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Клименко Тайм"."Взрывы в Кривом Роге", — говорится в публикации. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В украинских регионах ежедневно объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кривой рог, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Клименко Тайм": в Кривом Роге произошли взрывы