https://ria.ru/20231115/vystavki-1909704872.html

На Кубани инноваторы смогут бесплатно участвовать в выставках

На Кубани инноваторы смогут бесплатно участвовать в выставках - РИА Новости, 15.11.2023

На Кубани инноваторы смогут бесплатно участвовать в выставках

Инноваторы Краснодарского края смогут бесплатно участвовать в крупных международных и федеральных выставках в рамках коллективной экспозиции, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T22:32

2023-11-15T22:32

2023-11-15T22:32

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Инноваторы Краснодарского края смогут бесплатно участвовать в крупных международных и федеральных выставках в рамках коллективной экспозиции, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Фонд развития инноваций Краснодарского края организует для авторов прорывных идей бесплатное участие в выставках. Предприятия, реализующие инновационные проекты в регионе, смогут участвовать в крупных международных и федеральных выставках в рамках коллективной экспозиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже идет отбор конгрессно-выставочных мероприятий, в рамках которых Фонд планирует участвовать в 2024 году. Перечень мероприятий, куда пригласят инноваторов, определят путем голосования в социальных сетях до 20 ноября. "Участие в выставках повышает имидж компании. В них представлены не только конкуренты в отраслях, но и потенциальные партнеры, и целевая аудитория. Поэтому важно уметь презентовать свой проект. Инноваторы получат опыт демонстрации своих конкурентных преимуществ, тем самым повысив спрос на свои товары и услуги", – добавила исполнительный директор Фонда развития инноваций Ольга Лукашева. Поддержка реализуется при содействии департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, а также в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20231101/kuban-1906731648.html

https://ria.ru/20231115/nabory-1909623091.html

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краснодарский край