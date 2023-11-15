https://ria.ru/20231115/vystavka-1909696292.html

Выставка "Россия" станет самым посещаемым местом в Москве, заявил Миронов

Выставка "Россия" станет самым посещаемым местом в Москве, заявил Миронов - РИА Новости, 15.11.2023

Выставка "Россия" станет самым посещаемым местом в Москве, заявил Миронов

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ станет самым посещаемым местом в Москве, уверен лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T21:15

2023-11-15T21:15

2023-11-15T21:15

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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сергей миронов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ станет самым посещаемым местом в Москве, уверен лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Это здорово, что все 89 субъектов Российской Федерации в одном месте собрались, чтобы показать свои лучшие достижения в сфере науки, в сфере промышленности, в сфере туризма, в сфере культуры. Поэтому это здорово, и я уверен, что выставка будет скоро самым посещаемым местом в Москве", - сказал Миронов во время посещения выставки-форума. Он особо отметил то, что новые регионы России также представлены на выставке. По словам Миронова, в новых регионах хотели бы, чтобы выставка была постоянной, таким способом они смогли бы показать, как с каждым годом их жизнь становится спокойнее. "Должен сказать, что вот такой своеобразный конкурс между субъектами Российской Федерации - это здорово. Ну и так, по-простому сказать, каждый регион хочет выпендриться, и это у него получается. Очень интересные, по-простому сказать, заманухи. И люди идут, смотрят", - добавил Миронов.

https://ria.ru/20231115/rabota-1909643601.html

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выставка-форум "россия", москва, россия, сергей миронов