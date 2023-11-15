https://ria.ru/20231115/vypuskniki-1909682509.html

Анохин: Смоленская область ожидает роста числа выпускников колледжей

Анохин: Смоленская область ожидает роста числа выпускников колледжей - РИА Новости, 15.11.2023

Анохин: Смоленская область ожидает роста числа выпускников колледжей

Число выпускников техникумов и колледжей в Смоленской области благодаря ряду предпринятых правительством региона мер, в том числе целевому набору, через... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:49

2023-11-15T19:49

2023-11-15T19:49

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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СМОЛЕНСК, 15 ноя – РИА Новости. Число выпускников техникумов и колледжей в Смоленской области благодаря ряду предпринятых правительством региона мер, в том числе целевому набору, через несколько лет может вырасти вдвое, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что почти 9 тысяч смоленских школьников присоединилась в этом году к проекту "Билет в будущее". Проект нацелен на раннюю профориентацию учеников 6-11-х классов. Сейчас в нем принимают участие все муниципальные образования региона, 124 школы и 24 площадки на базе техникумов и колледжей, которые предлагают "примерить" на себя на практике 82 профессии и специальности. По завершении проекта школьники получают уникальные для каждого рекомендации, где и как они могут развить свои навыки, отметил Анохин. "Радует, что все больше ребят сегодня делают выбор в пользу рабочих специальностей. Они крайне необходимы региональной экономике. Это ее базовая основа. Совсем не случайно мы в этом году, помимо вузов, включили в программу целевого набора учреждения среднего профессионального образования. Рассчитываю, что через несколько лет число выпускников наших техникумов и колледжей вырастет, как минимум, вдвое", - написал глава региона. Он подчеркнул, что с этой целью правительство Смоленской области создаёт максимальные условия для работы системы профобразования. "Делаем это с учётом потребностей работодателей, чтобы учебный процесс был в полной мере ориентирован на наши предприятия и их запросы. А выпускники - максимально востребованы в регионе. Профессиональное образование - это долгосрочные инвестиции. В экономику области и ее будущее", - подчеркнул Василий Анохин.

https://ria.ru/20231102/granty-1907057912.html

https://ria.ru/20231023/finansirovanie-1904792039.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин