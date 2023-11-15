https://ria.ru/20231115/vvp-1909682077.html
Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 5,5 процента
Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 5,5 процента - РИА Новости, 15.11.2023
Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 5,5 процента
Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года ускорился до 5,5% в годовом выражении с 4,9% во втором, это лучше оценок Минэкономразвития и Банка России, следует... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:48
2023-11-15T19:48
2023-11-15T19:48
экономика
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года ускорился до 5,5% в годовом выражении с 4,9% во втором, это лучше оценок Минэкономразвития и Банка России, следует из предварительной оценки Росстата. Ранее министерство экономического развития оценило рост экономики в третьем квартале на уровне 5,2% год к году, а ЦБ - в 5,1%. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года по предварительной оценке составил 105,5%", - говорится в документе. В комментарии Росстат отметил, что в разрезе отраслевой статистики наибольший рост производства показали: оптовый (22,9%) и розничный (11,3%) товарооборот; обрабатывающие производства (10,2%); строительство (8%); пассажирооборот (6,3%) и другие. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале текущего года ВВП России снизился на 1,8% в годовом выражении, во втором - вырос на 4,9%. Предварительная оценка ВВП за третий квартал 2023 года выполнена на основе производственного метода и основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2023 года на уровне 2,8%. Однако на минувшей неделе глава ведомства Максим Решетников говорил, что рост экономики будет выше августовских оценок министерства и оценивается в 3%.
https://ria.ru/20231115/vvp-1909570283.html
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экономика, россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 5,5 процента
Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 5,5% в годовом выражении