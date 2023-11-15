https://ria.ru/20231115/vvp-1909682077.html

Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 5,5 процента

Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 5,5 процента - РИА Новости, 15.11.2023

Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале в 5,5 процента

Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года ускорился до 5,5% в годовом выражении с 4,9% во втором, это лучше оценок Минэкономразвития и Банка России, следует... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:48

2023-11-15T19:48

2023-11-15T19:48

экономика

россия

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года ускорился до 5,5% в годовом выражении с 4,9% во втором, это лучше оценок Минэкономразвития и Банка России, следует из предварительной оценки Росстата. Ранее министерство экономического развития оценило рост экономики в третьем квартале на уровне 5,2% год к году, а ЦБ - в 5,1%. "Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года по предварительной оценке составил 105,5%", - говорится в документе. В комментарии Росстат отметил, что в разрезе отраслевой статистики наибольший рост производства показали: оптовый (22,9%) и розничный (11,3%) товарооборот; обрабатывающие производства (10,2%); строительство (8%); пассажирооборот (6,3%) и другие. Как ранее сообщал Росстат, в первом квартале текущего года ВВП России снизился на 1,8% в годовом выражении, во втором - вырос на 4,9%. Предварительная оценка ВВП за третий квартал 2023 года выполнена на основе производственного метода и основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2023 года на уровне 2,8%. Однако на минувшей неделе глава ведомства Максим Решетников говорил, что рост экономики будет выше августовских оценок министерства и оценивается в 3%.

https://ria.ru/20231115/vvp-1909570283.html

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

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экономика, россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)