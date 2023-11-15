"Тяжелое решение". В США заговорили о новой тактике командиров ВСУ
Экс-морпех Берлетик: командиры ВСУ задумываются о переходе в оборону
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские войска задумываются о переходе к обороне после провала попытки контрнаступления, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Reporterfy.
"Я думаю, сейчас огромное количество командиров ВСУ говорит о необходимости обороны, что они должны забыть о наступлении, так как оно не происходит, оно не работает", — сказал он.
По словам эксперта, даже в западных СМИ признали низкий боевой дух среди украинских военных. Берлетик добавил, что киевскому режиму не удается набрать людей для отправки на фронт.
При этом офицер не исключает, что с наступлением зимы ВСУ могут столкнуться со стратегическим и тактическим поражением. Он полагает, что сейчас командирам нужно принять очень тяжелое решение по поводу тех позиций, которые они пытаются удержать.
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"У них нет оружия, боеприпасов, снаряжения, одежды, просто того, что необходимо для поддержания войск в целом. С наступлением холодов потребности увеличатся, если их не удовлетворить, то упадет не только моральный дух, но и общее состояние солдат. Россия обладает гораздо более выгодными позициями в этом плане", — заключил он.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. Причем американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.