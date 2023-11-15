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Мишустин поручил проработать привлечение бизнеса к строительству ВПП - РИА Новости, 15.11.2023
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17:20 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/vpp-1909641665.html
Мишустин поручил проработать привлечение бизнеса к строительству ВПП
Мишустин поручил проработать привлечение бизнеса к строительству ВПП - РИА Новости, 15.11.2023
Мишустин поручил проработать привлечение бизнеса к строительству ВПП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно проработать привлечение частного бизнеса к строительству взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:20
2023-11-15T17:20
экономика
россия
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно проработать привлечение частного бизнеса к строительству взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах. Глава кабмина затронул эту тему во время осмотра выставки "Транспорт России". "Я бы хотел остановиться на очень значимом проекте - строительство взлетно-посадочных полос. Для всей страны это очень значимо. Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства для строительства полос - естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса", - обозначил задачу он. Мишустин отметил, что нужно публично объяснить, как частный бизнес может участвовать в создании ВПП, "и дать возможность в том числе и частным компаниям, и регионам инвестировать средства в строительство полос". "Давайте как можно быстрее придем к общему знаменателю. Надеюсь, что под руководством Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера - ред.) мы в ближайшее время рассмотрим механизм доступа для всех заинтересованных лиц", - указал премьер. Во время обхода экспозиции ему в целом рассказали о результатах и дальнейших планах такой работы. Несколько недель назад была введена в строй новая ВПП в аэропорту Магнитогорска длиной 3 250 метров. Реконструкция была проведена за пять месяцев - руководитель Росавиации Дмитрий Ядров признался, что сначала ему даже не верилось в такие сроки. "Верить всегда надо. Но доверять и проверять", - посоветовал Мишустин. Ядров отметил, что в этой сфере удалось задать высокую планку: если за 2019-2022 годы суммарно было введено 17 ВПП, то только в этом году будет запущено 13.
https://ria.ru/20230323/yuzhno-sakhalinsk-1859964071.html
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экономика, россия, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Мишустин поручил проработать привлечение бизнеса к строительству ВПП

Мишустин поручил продумать, как привлечь бизнес к строительству ВПП в аэропортах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабочие на территории строительства взлетной полосы нового сегмента терминала аэропорта "Домодедово"
Рабочие на территории строительства взлетной полосы нового сегмента терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Рабочие на территории строительства взлетной полосы нового сегмента терминала аэропорта "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно проработать привлечение частного бизнеса к строительству взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах.
Глава кабмина затронул эту тему во время осмотра выставки "Транспорт России". "Я бы хотел остановиться на очень значимом проекте - строительство взлетно-посадочных полос. Для всей страны это очень значимо. Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства для строительства полос - естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса", - обозначил задачу он.
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Мишустин отметил, что нужно публично объяснить, как частный бизнес может участвовать в создании ВПП, "и дать возможность в том числе и частным компаниям, и регионам инвестировать средства в строительство полос". "Давайте как можно быстрее придем к общему знаменателю. Надеюсь, что под руководством Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера - ред.) мы в ближайшее время рассмотрим механизм доступа для всех заинтересованных лиц", - указал премьер.
Во время обхода экспозиции ему в целом рассказали о результатах и дальнейших планах такой работы. Несколько недель назад была введена в строй новая ВПП в аэропорту Магнитогорска длиной 3 250 метров. Реконструкция была проведена за пять месяцев - руководитель Росавиации Дмитрий Ядров признался, что сначала ему даже не верилось в такие сроки. "Верить всегда надо. Но доверять и проверять", - посоветовал Мишустин.
Ядров отметил, что в этой сфере удалось задать высокую планку: если за 2019-2022 годы суммарно было введено 17 ВПП, то только в этом году будет запущено 13.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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