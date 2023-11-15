https://ria.ru/20231115/vpp-1909641665.html

Мишустин поручил проработать привлечение бизнеса к строительству ВПП

Мишустин поручил проработать привлечение бизнеса к строительству ВПП - РИА Новости, 15.11.2023

Мишустин поручил проработать привлечение бизнеса к строительству ВПП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно проработать привлечение частного бизнеса к строительству взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:20

2023-11-15T17:20

2023-11-15T17:20

экономика

россия

михаил мишустин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно проработать привлечение частного бизнеса к строительству взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах. Глава кабмина затронул эту тему во время осмотра выставки "Транспорт России". "Я бы хотел остановиться на очень значимом проекте - строительство взлетно-посадочных полос. Для всей страны это очень значимо. Надо дать возможность реализации государственно-частного партнерства для строительства полос - естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса", - обозначил задачу он. Мишустин отметил, что нужно публично объяснить, как частный бизнес может участвовать в создании ВПП, "и дать возможность в том числе и частным компаниям, и регионам инвестировать средства в строительство полос". "Давайте как можно быстрее придем к общему знаменателю. Надеюсь, что под руководством Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера - ред.) мы в ближайшее время рассмотрим механизм доступа для всех заинтересованных лиц", - указал премьер. Во время обхода экспозиции ему в целом рассказали о результатах и дальнейших планах такой работы. Несколько недель назад была введена в строй новая ВПП в аэропорту Магнитогорска длиной 3 250 метров. Реконструкция была проведена за пять месяцев - руководитель Росавиации Дмитрий Ядров признался, что сначала ему даже не верилось в такие сроки. "Верить всегда надо. Но доверять и проверять", - посоветовал Мишустин. Ядров отметил, что в этой сфере удалось задать высокую планку: если за 2019-2022 годы суммарно было введено 17 ВПП, то только в этом году будет запущено 13.

https://ria.ru/20230323/yuzhno-sakhalinsk-1859964071.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)