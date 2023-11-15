https://ria.ru/20231115/volga-1909688388.html

Евраев: берегоукрепление Волги в Рыбинске будет продолжено

Евраев: берегоукрепление Волги в Рыбинске будет продолжено - РИА Новости, 15.11.2023

Евраев: берегоукрепление Волги в Рыбинске будет продолжено

Берегоукрепление Волги в Рыбинске Ярославской области будет продолжено в 2024 году, на эти цели правительство региона направит более 70 миллионов рублей,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:25

2023-11-15T20:25

2023-11-15T20:25

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

рыбинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Берегоукрепление Волги в Рыбинске Ярославской области будет продолжено в 2024 году, на эти цели правительство региона направит более 70 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В следующем году направим в Рыбинск более 70 миллионов рублей на укрепление левого берега Волги. Работы в районе набережной Космонавтов необходимо продолжить, чтобы защитить территорию от размывания и гидроударов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Еще около 90 миллионов рублей, по словам губернатора, пойдет на расчистку русел рек Сары, которая является основным притоком озера Неро, и Обноры – одной из наиболее крупных рек региона. В этом году в Ростовском районе расчистка уже идет, в следующем году она будет продолжена. "Сохранение и защита природных ресурсов – одна из задач, которую ставит перед регионами наш президент Владимир Владимирович Путин. И большую помощь в этом оказывает нацпроект "Экология". Благодаря федеральной поддержке мы строим очистные, обеспечиваем жителям качественную воду и делаем наш регион еще более зеленым и красивым", - подчеркнул Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, в целом в областном бюджете на 2024 год на реализацию мероприятий государственной программы "Охрана окружающей среды в Ярославской области" правительством области предусмотрено около 340 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230503/golosovanie-1869503648.html

https://ria.ru/20231114/doroga-1909292989.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев, рыбинск