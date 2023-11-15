https://ria.ru/20231115/voenkomat-1909673790.html

Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат

Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 15.11.2023

Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат

Пермячке, которая пыталась поджечь военкомат, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до середины января, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:02

2023-11-15T19:02

2023-11-15T19:02

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Пермячке, которая пыталась поджечь военкомат, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до середины января, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми. Ранее источник агентства в силовых структурах рассказал, что жительница Перми попыталась поджечь военкомат на улице Вавилова, она была задержана, уголовное дело расследует МВД. По данным телеграм-канала Shot, 42-летняя жительница Перми метнула в военкомат коктейль Молотова. Бутылка разбилась снаружи, не нанеся повреждений. По заявлению канала, метательница стала жертвой телефонных мошенников. "Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 января 2024 года. Всего на срок 1 месяц 30 суток", - пояснили в суде, отвечая на вопрос о санкциях для пермячки на время расследования дела о попытке поджога военкомата.

https://ria.ru/20231110/podzhog-1908687579.html

пермь

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь