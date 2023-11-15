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Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 15.11.2023
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19:02 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/voenkomat-1909673790.html
Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат
Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 15.11.2023
Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат
Пермячке, которая пыталась поджечь военкомат, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до середины января, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:02
2023-11-15T19:02
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Пермячке, которая пыталась поджечь военкомат, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до середины января, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми. Ранее источник агентства в силовых структурах рассказал, что жительница Перми попыталась поджечь военкомат на улице Вавилова, она была задержана, уголовное дело расследует МВД. По данным телеграм-канала Shot, 42-летняя жительница Перми метнула в военкомат коктейль Молотова. Бутылка разбилась снаружи, не нанеся повреждений. По заявлению канала, метательница стала жертвой телефонных мошенников. "Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 января 2024 года. Всего на срок 1 месяц 30 суток", - пояснили в суде, отвечая на вопрос о санкциях для пермячки на время расследования дела о попытке поджога военкомата.
https://ria.ru/20231110/podzhog-1908687579.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат

Жительницу Перми, попытавшуюся поджечь военкомат, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Пермячке, которая пыталась поджечь военкомат, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до середины января, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми.
Ранее источник агентства в силовых структурах рассказал, что жительница Перми попыталась поджечь военкомат на улице Вавилова, она была задержана, уголовное дело расследует МВД. По данным телеграм-канала Shot, 42-летняя жительница Перми метнула в военкомат коктейль Молотова. Бутылка разбилась снаружи, не нанеся повреждений. По заявлению канала, метательница стала жертвой телефонных мошенников.
"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 января 2024 года. Всего на срок 1 месяц 30 суток", - пояснили в суде, отвечая на вопрос о санкциях для пермячки на время расследования дела о попытке поджога военкомата.
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Источник: поджигать военкоматы на Урале подбивали боевики "Азова"*
10 ноября, 15:24
 
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