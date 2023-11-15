https://ria.ru/20231115/voenkomat-1909673790.html
Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат
Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 15.11.2023
Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат
Пермячке, которая пыталась поджечь военкомат, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до середины января, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:02
2023-11-15T19:02
2023-11-15T19:02
происшествия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Пермячке, которая пыталась поджечь военкомат, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до середины января, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми. Ранее источник агентства в силовых структурах рассказал, что жительница Перми попыталась поджечь военкомат на улице Вавилова, она была задержана, уголовное дело расследует МВД. По данным телеграм-канала Shot, 42-летняя жительница Перми метнула в военкомат коктейль Молотова. Бутылка разбилась снаружи, не нанеся повреждений. По заявлению канала, метательница стала жертвой телефонных мошенников. "Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 января 2024 года. Всего на срок 1 месяц 30 суток", - пояснили в суде, отвечая на вопрос о санкциях для пермячки на время расследования дела о попытке поджога военкомата.
https://ria.ru/20231110/podzhog-1908687579.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
Жительницу Перми отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат
Жительницу Перми, попытавшуюся поджечь военкомат, отправили под домашний арест
ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Пермячке, которая пыталась поджечь военкомат, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до середины января, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде Перми.
Ранее источник агентства в силовых структурах рассказал, что жительница Перми попыталась поджечь военкомат на улице Вавилова, она была задержана, уголовное дело расследует МВД. По данным телеграм-канала Shot, 42-летняя жительница Перми метнула в военкомат коктейль Молотова. Бутылка разбилась снаружи, не нанеся повреждений. По заявлению канала, метательница стала жертвой телефонных мошенников.
"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 января 2024 года. Всего на срок 1 месяц 30 суток", - пояснили в суде, отвечая на вопрос о санкциях для пермячки на время расследования дела о попытке поджога военкомата.
Источник: поджигать военкоматы на Урале подбивали боевики "Азова"*