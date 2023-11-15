В Адыгее признал вину водитель, утопивший машину с женщиной и ребенком
СК: в Адыгее признал вину пьяный водитель, утопивший машину, где погибла женщина
© Фото : МЧС Республики Адыгея/TelegramСпасатели с помощью троса вытаскивают затонувший автомобиль из реки Белая в Адыгее. 14 ноября 2023
© Фото : МЧС Республики Адыгея/Telegram
Спасатели с помощью троса вытаскивают затонувший автомобиль из реки Белая в Адыгее. 14 ноября 2023
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Следователи Адыгеи предъявили обвинение водителю, который пьяным сел за руль машины и съехал в реку, в результате чего погибла женщина, ее сына пока не нашли, сообщают в СУСК РФ по республике.
По данным СК, в понедельник ночью в майкопской станице Ханская местный житель сел за руль Chevrolet Niva пьяным и съехал с обрыва, автомобиль упал в реку Белая. В машине находились водитель и четверо пассажиров, трое из них смогли самостоятельно выбраться на берег, при этом 16-летняя девушка получила телесные повреждения. Спасатели начали поиски 10-летнего мальчика и его 34-летней матери. Во вторник днем женщину нашли мёртвой, поиски мальчика длились два дня и продолжатся в четверг с наступлением светлого времени суток.
"Жителю станицы Ханской, совершившему ДТП, в результате которого пострадали жители региона, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Мужчина допрошен в качестве обвиняемого, вину в совершении преступления признал", - говорится в сообщении.