https://ria.ru/20231115/vina-1909665349.html

В Адыгее признал вину водитель, утопивший машину с женщиной и ребенком

В Адыгее признал вину водитель, утопивший машину с женщиной и ребенком - РИА Новости, 15.11.2023

В Адыгее признал вину водитель, утопивший машину с женщиной и ребенком

Следователи Адыгеи предъявили обвинение водителю, который пьяным сел за руль машины и съехал в реку, в результате чего погибла женщина, ее сына пока не нашли,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:26

2023-11-15T18:26

2023-11-15T18:42

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909668502_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_3c2112b40723e83a91b95f575bca9bc7.jpg

КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Следователи Адыгеи предъявили обвинение водителю, который пьяным сел за руль машины и съехал в реку, в результате чего погибла женщина, ее сына пока не нашли, сообщают в СУСК РФ по республике. По данным СК, в понедельник ночью в майкопской станице Ханская местный житель сел за руль Chevrolet Niva пьяным и съехал с обрыва, автомобиль упал в реку Белая. В машине находились водитель и четверо пассажиров, трое из них смогли самостоятельно выбраться на берег, при этом 16-летняя девушка получила телесные повреждения. Спасатели начали поиски 10-летнего мальчика и его 34-летней матери. Во вторник днем женщину нашли мёртвой, поиски мальчика длились два дня и продолжатся в четверг с наступлением светлого времени суток. "Жителю станицы Ханской, совершившему ДТП, в результате которого пострадали жители региона, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Мужчина допрошен в качестве обвиняемого, вину в совершении преступления признал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231024/ubiystvo-1904991976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)