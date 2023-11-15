https://ria.ru/20231115/vengriya-1909507674.html

В Венгрии рассказали о преимуществе АЭС "Пакш-2"

В Венгрии рассказали о преимуществе АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 15.11.2023

В Венгрии рассказали о преимуществе АЭС "Пакш-2"

После запуска двух новых блоков АЭС "Пакш" Венгрия сможет прекратить импорт электроэнергии, возможно, даже начать ее экспорт в соседние страны, электросети с... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:00

2023-11-15T08:00

2023-11-15T08:00

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аэс "пакш-2"

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БУДАПЕШТ, 15 ноя - РИА Новости. После запуска двух новых блоков АЭС "Пакш" Венгрия сможет прекратить импорт электроэнергии, возможно, даже начать ее экспорт в соседние страны, электросети с которыми уже синхронизированы, заявил РИА Новости руководитель кабинета генерального директора АЭС "Пакш" Пал Ковач. По его словам, мощность четырех действующих блоков АЭС "Пакш" в Венгрии в настоящее время составляет 2000 мегаватт. "Когда будут введены в эксплуатацию еще два блока по 1200 мегаватт, тогда импорт электроэнергии можно будет прекратить", - сказал Ковач, добавив, что со всеми семью соседними странами у Венгрии уже синхронизированы электросети. Он также сообщил, что после 2025 года планируется остановить угольную электростанцию в Матре мощностью 600 мегаватт, поскольку "она устарела и сильно загрязняет окружающую среду". Ковач также отметил, что Венгрия не обойдется без расширения АЭС, поскольку взяла на себя обязательства по декарбонизации, а единственный возможный вариант возобновляемой энергии - ядерная, поскольку ветряные и солнечные электростанции не смогут круглый год производить нужное для страны количество энергии. Единственная страна, которая сейчас может осуществить рабочий проект по строительству АЭС - это Россия, об этом свидетельствует то, что все открытые за последние годы новые электростанции - в Египте, Бангладеш, Белоруссии и Турции - строились по проекту "Росатома", подчеркнул он. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20231115/aes-1909505935.html

https://ria.ru/20231114/paksh2-1909346962.html

https://ria.ru/20231109/rosatom-1908378126.html

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в мире, венгрия, россия, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"