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На Украине закроют храмы УПЦ в историческом заповеднике "Чернигов древний" - РИА Новости, 15.11.2023
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Религия
 
16:43 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/upts-1909632331.html
На Украине закроют храмы УПЦ в историческом заповеднике "Чернигов древний"
На Украине закроют храмы УПЦ в историческом заповеднике "Чернигов древний" - РИА Новости, 15.11.2023
На Украине закроют храмы УПЦ в историческом заповеднике "Чернигов древний"
В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что древние храмы национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" после... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:43
2023-11-15T16:43
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россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что древние храмы национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" после передачи в госсобственность будут закрыты, в свободном доступе останутся только церкви раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Накануне комиссия министерства культуры Украины завершила работу по передаче в государственную собственность объектов национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", среди которых соборы и церкви, находящиеся в пользовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в ведомстве. В заключении комиссии утверждается, что некоторые памятники находятся в неудовлетворительном состоянии. Минкультуры Украины рекомендовало провести реставрационные и консервационные работы, а также музеефикацию объектов. "Храмы УПЦ с самого начала смотра комиссии были закрыты для посещения, доступ к ним был заблокирован людьми в камуфляжной форме. Что касается опубликованных выводов о состоянии архитектурных памятников, то для верующих Черниговщины они будут означать, что Троицкий, Спасский и Успенский храмы вместе с мощами святителей Феодосия и Филарета и преподобного Лаврентия Черниговских будут отобраны у УПЦ и закрыты для посещения. Храмы ПЦУ остаются в свободном доступе", - сообщается на сайте УПЦ. Уточняется, что комиссия украинского минкульта осмотрела всего 18 объектов, среди которых комплексы сооружений Елецкого и Троицкого монастырей, Спасо-Преображенский собор, Пятницкая и Екатерининская церкви. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231113/povestka-1909156601.html
https://ria.ru/20231115/upts-1909492222.html
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в мире, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, В мире, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
На Украине закроют храмы УПЦ в историческом заповеднике "Чернигов древний"

УПЦ: украинские древние храмы заповедника "Чернигов древний" будут закрыты

© Фото : УПЦПоврежденная икона Спасителя в храме УПЦ
Поврежденная икона Спасителя в храме УПЦ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : УПЦ
Поврежденная икона Спасителя в храме УПЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что древние храмы национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" после передачи в госсобственность будут закрыты, в свободном доступе останутся только церкви раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ).
Накануне комиссия министерства культуры Украины завершила работу по передаче в государственную собственность объектов национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", среди которых соборы и церкви, находящиеся в пользовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в ведомстве. В заключении комиссии утверждается, что некоторые памятники находятся в неудовлетворительном состоянии. Минкультуры Украины рекомендовало провести реставрационные и консервационные работы, а также музеефикацию объектов.
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"Храмы УПЦ с самого начала смотра комиссии были закрыты для посещения, доступ к ним был заблокирован людьми в камуфляжной форме. Что касается опубликованных выводов о состоянии архитектурных памятников, то для верующих Черниговщины они будут означать, что Троицкий, Спасский и Успенский храмы вместе с мощами святителей Феодосия и Филарета и преподобного Лаврентия Черниговских будут отобраны у УПЦ и закрыты для посещения. Храмы ПЦУ остаются в свободном доступе", - сообщается на сайте УПЦ.
Уточняется, что комиссия украинского минкульта осмотрела всего 18 объектов, среди которых комплексы сооружений Елецкого и Троицкого монастырей, Спасо-Преображенский собор, Пятницкая и Екатерининская церкви.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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