Медведев заявил, что поддержка Украины близится к неизбежному концу
Медведев: поддержка западных стран Украины близится к неизбежному концу
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, произойдет это не одномоментно, но тенденция ясна. Об этом он написал в Telegram.
«
"Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни", - написал он.
По мнению Медведева, "история с Израилем очевидно техническая", а "с украинским режимом все сложнее".
"Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева", - полагает он.
Дело, по мнению Медведева, "не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США", но и в том, что "просто надоели уже".
"Короче, поддержка отвязавшегося "сукиного сына" близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского "своего сукина сына" приходит. Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он", - заявил Медведев.