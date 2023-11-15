https://ria.ru/20231115/ukraina-1909635985.html

Медведев заявил, что поддержка Украины близится к неизбежному концу

Медведев заявил, что поддержка Украины близится к неизбежному концу - РИА Новости, 15.11.2023

Медведев заявил, что поддержка Украины близится к неизбежному концу

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, произойдет это не одномоментно, РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:02

2023-11-15T17:02

2023-11-15T17:13

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, произойдет это не одномоментно, но тенденция ясна. Об этом он написал в Telegram."Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни", - написал он.По мнению Медведева, "история с Израилем очевидно техническая", а "с украинским режимом все сложнее"."Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева", - полагает он.Дело, по мнению Медведева, "не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США", но и в том, что "просто надоели уже"."Короче, поддержка отвязавшегося "сукиного сына" близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского "своего сукина сына" приходит. Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20231115/bayden-1909631982.html

https://ria.ru/20231115/ssha-1909514669.html

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общество, политика, украина, дмитрий медведев, израиль, россия