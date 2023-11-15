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Медведев заявил, что поддержка Украины близится к неизбежному концу - РИА Новости, 15.11.2023
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17:02 15.11.2023 (обновлено: 17:13 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909635985.html
Медведев заявил, что поддержка Украины близится к неизбежному концу
Медведев заявил, что поддержка Украины близится к неизбежному концу - РИА Новости, 15.11.2023
Медведев заявил, что поддержка Украины близится к неизбежному концу
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, произойдет это не одномоментно, РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:02
2023-11-15T17:13
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, произойдет это не одномоментно, но тенденция ясна. Об этом он написал в Telegram.&quot;Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни&quot;, - написал он.По мнению Медведева, "история с Израилем очевидно техническая", а "с украинским режимом все сложнее"."Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева", - полагает он.Дело, по мнению Медведева, "не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США", но и в том, что "просто надоели уже"."Короче, поддержка отвязавшегося "сукиного сына" близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского "своего сукина сына" приходит. Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20231115/bayden-1909631982.html
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общество, политика, украина, дмитрий медведев, израиль, россия
Общество, Политика, Украина, Дмитрий Медведев, Израиль, Россия
Медведев заявил, что поддержка Украины близится к неизбежному концу

Медведев: поддержка западных стран Украины близится к неизбежному концу

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поддержка киевского режима со стороны США близится к неизбежному концу, произойдет это не одномоментно, но тенденция ясна. Об этом он написал в Telegram.
«

"Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни", - написал он.

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По мнению Медведева, "история с Израилем очевидно техническая", а "с украинским режимом все сложнее".
"Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева", - полагает он.
Дело, по мнению Медведева, "не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США", но и в том, что "просто надоели уже".
"Короче, поддержка отвязавшегося "сукиного сына" близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского "своего сукина сына" приходит. Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он", - заявил Медведев.
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