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"Восточный Порт" обсудил развитие угольной отрасли на транспортном форуме

"Восточный Порт" обсудил развитие угольной отрасли на транспортном форуме - РИА Новости, 15.11.2023

"Восточный Порт" обсудил развитие угольной отрасли на транспортном форуме

Перспективы развития отечественной угольной и транспортной отраслей обсуждались на круглом столе "Энергетика и транспортная инфраструктура. Синергия и... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:25

2023-11-15T11:25

2023-11-15T11:48

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 ноя – пресс-служба АО "Восточный Порт". Перспективы развития отечественной угольной и транспортной отраслей обсуждались на круглом столе "Энергетика и транспортная инфраструктура. Синергия и зависимость", организованном компанией "Восточный порт" в рамках XVII Международного форума "Транспорт России" в Москве. Влияние экспорта угольной продукции на экономику РФ, конкурентоспособность различных видов топлива для экономик стран АТР, факторы, влияющие на угольную отрасль - эти и другие актуальные темы подняли в рамках круглого стола представители профильного министерства РФ, руководители крупнейших транспортных компаний страны и добывающих предприятий. Они также оценили существующую мощность портовой и железнодорожной инфраструктуры по всем направлениям и перспективы развития, в том числе, Восточного полигона. Эксперты отметили, что несмотря на прогнозы мировых энергетических агентств, в ближайшие 20 лет потребность в угле будет превышать прогнозные показатели и ожидать сокращения потребления угля не стоит. При этом доля России в мировом экспорте угля только увеличивается. Сейчас этот показатель составляет 16%. Переориентация на азиатский рынок позволила полностью компенсировать потерю европейского. "Все мы наблюдаем экономический сдвиг в пользу рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас это уже 80% в международной угольной торговле. От Европы мы ушли в АТР. Нынешняя ситуация показывает большую востребованность угля. Темпы экономического роста в таких странах, как Китай, Индия, Вьетнам только увеличивают спрос на угольную генерацию, которая по-прежнему является конкурентоспособной и обеспечивает дешевую энергетику. Мы видим, увеличение экспорта угля через направление Дальнего Востока. Существует вопрос синхронизации государственных программ по развитию Восточного полигона, как ответ на задачу угольной и других отраслей по развитию экспорта на Востоке", - отметила модератор круглого стола, представитель АО "Восточный Порт" и генеральный директор ООО "Универсальная логистика" Ирина Ольховская. Значимость угольного экспорта не только для внешнего, но и для внутреннего рынка в своем выступлении отметил заместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников. Он подчеркнул, что наличие возможностей для свободного экспорта угольной продукции позволяет обеспечивать внутренний рынок по оптимальным ценам. За счет увеличения объема добычи происходит оптимизация производственного процесса и оказывается влияние на себестоимость для конечного потребителя. Профицит ресурсов, профицит портовых мощностей, высокий спрос как внутреннего, так и внешнего рынка ставит перед отраслью острый вопрос дефицита пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. По всем направлениям железнодорожная инфраструктура работает на пределе пропускных способностей, а дефицит провозной способности является основным фактором, снижающим объемы транспортировки всех видов грузов в целом и угля в частности. Спрос на российский уголь вдове превышает способность по вывозу его на экспорт. В том числе спикеры обсудили меры, способствующие реализации потенциала железнодорожной инфраструктуры, а значит, угольной и других отраслей, которые работают во взаимодействии, позволяющие, в отличие от затяжных инвестиционных проектов, получить "быстрый" эффект. "Самое главное в вопросе взаимодействия, синергии отраслей и инфраструктуры является то, что сейчас по всем отраслям есть высокий спрос. И ни одна из отраслей, ни энергетический уголь, ни коксующийся, ни металл, ни контейнеры, все остальные прочие грузы, с которыми работают Российские железные дороги, не заявляет даже в прогнозируемом будущем, что они будут сокращаться. Все заявляют об устойчивом росте, и это хорошо для экономики. Поэтому основное, конечно, для нас является развитие железнодорожной инфраструктуры" - подытожила Ольховская. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы