https://ria.ru/20231115/trofei-1909688979.html

Израильская армия показала оружейные трофеи ХАМАС

Израильская армия показала оружейные трофеи ХАМАС - РИА Новости, 15.11.2023

Израильская армия показала оружейные трофеи ХАМАС

Сотни бойцов ХАМАС, проникшие на юг Израиля 7 октября из сектора Газа, были хорошо подготовлены и привезли с собой арсенал оружия - от автоматов и различных... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:29

2023-11-15T20:29

2023-11-15T20:29

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РИШОН ЛЕ-ЦИОН (Израиль), 15 ноя - РИА Новости. Сотни бойцов ХАМАС, проникшие на юг Израиля 7 октября из сектора Газа, были хорошо подготовлены и привезли с собой арсенал оружия - от автоматов и различных типов РПГ до дронов-камикадзе. Корреспондент РИА Новости побывал на одной из израильских военных баз, где представлены захваченные оружейные трофеи ХАМАС. На территории армейской базы Црифин в центре страны военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) соорудили шатер, в котором по категориям разложено оружие ХАМАС, использованное в "черную субботу" в том числе против гражданского населения на юге Израиля. Основная география производства вооружений ХАМАС, по словам представителя армии, включает Иран, Северную Корею, Китай и сам сектор Газа. В категории стрелкового оружия представлены несколько десятков автоматов Калашникова АК-47 и АК-103, пулеметы Калашникова и снайперские винтовки Драгунова. Большинство экземпляров произведены в советский период, и, как полагают военные, были приобретены на черном рынке. "Мы нашли автоматы различной давности производства. Некоторые произведены пять или десять лет назад, но есть и 20- и 50-летние экземпляры. Дело в том, что это автоматы Калашникова, которые по-прежнему стреляют в независимости от возраста и остаются надежными", - рассказал РИА Новости подполковник ЦАХАЛ Идан Шарон-Кетлер. Представлены и различные модели ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и самих снарядов к ним, включая РПГ-7, РПГ-29 и снаряды с двойными боеголовками, а также переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) SA-7. В распоряжении ХАМАС имеется широкий арсенал взрывных устройств и боеприпасов, а также противотанковых зарядов, противопехотных мин, термобарических снарядов, детонаторов и прочих видов взрывчатки. Большинство подобных устройств производятся в самом секторе Газа. Шарон-Кетлер рассказал, что некоторые дома в израильских поселениях были разрушены именно термобарическими снарядами, которые оставляют коробку дома практически нетронутой, однако внутри помещений сгорает и разрушается практически все. Израильские военные продемонстрировали дроны-камикадзе, аналоги которых были использованы ХАМАС 7 октября для нападения на военные объекты на юге страны. Рядом с шатром выставлены джипы и мотоциклы, на которых, по данным израильских военных, боевики 7 октября прорвались через забор безопасности и приехали в израильские поселения, а также на музыкальный фестиваль в пустыне, где были убиты более сотни гражданских лиц. Один из джипов был взорван ракетным ударом с вертолета, а остальные изрешечены пулями. На обивке салонов есть следы крови. По словам военных, все представленное на базе оружие было найдено или захвачено на территории Израиля, преимущественно в южных поселках, на военных объектах и вдоль дорог. "Здесь представлены лишь образцы (захваченных вооружений). Вообще, речь идет о сотнях единиц вооружений и тысячах единиц боеприпасов. Это оружие, которое было найдено исключительно на территории Израиля - в кибуцах и городах. Оружие, которое захвачено в самом секторе Газа, находится в другом месте и будет представлено позднее", - рассказал Шарон-Кеттлер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231115/khamas-1909643193.html

https://ria.ru/20231115/ataka-1909664539.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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израиль, хамас, оон, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире