https://ria.ru/20231115/trevoga-1909491944.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.11.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023

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2023-11-15T01:19

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале. "В Киеве объявлена воздушная тревога", - сообщает администрация. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге.

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