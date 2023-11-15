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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.11.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:19
2023-11-15T01:19
2023-11-15T01:19
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram-канале. "В Киеве объявлена воздушная тревога", - сообщает администрация. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу
Городская администрация: в Киеве объявили воздушную тревогу