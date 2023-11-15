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Источник: ГД рассмотрит проект об использовании телефонов в школах завтра - РИА Новости, 15.11.2023
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18:17 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/telefony-1909663531.html
Источник: ГД рассмотрит проект об использовании телефонов в школах завтра
Источник: ГД рассмотрит проект об использовании телефонов в школах завтра - РИА Новости, 15.11.2023
Источник: ГД рассмотрит проект об использовании телефонов в школах завтра
Законопроект об ограничении использования телефонов в школах рассмотрят в Госдуме в первом чтении в четверг, 16 ноября, сообщил источник в Госдуме. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:17
2023-11-15T18:17
госдума рф
образование - общество
технологии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Законопроект об ограничении использования телефонов в школах рассмотрят в Госдуме в первом чтении в четверг, 16 ноября, сообщил источник в Госдуме. "В повестку также включены законопроекты …О запрете мобильных телефонов на уроках в школах – первое чтение (№ 470837-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации)", - следует из сообщения.
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96
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госдума рф, образование - общество, технологии
Госдума РФ, Образование - Общество, Технологии
Источник: ГД рассмотрит проект об использовании телефонов в школах завтра

Госдума рассмотрит проект об ограничении использования телефонов в школах завтра

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Законопроект об ограничении использования телефонов в школах рассмотрят в Госдуме в первом чтении в четверг, 16 ноября, сообщил источник в Госдуме.
"В повестку также включены законопроекты …О запрете мобильных телефонов на уроках в школах – первое чтение (№ 470837-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации)", - следует из сообщения.
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31 августа 2022, 14:35
 
Госдума РФОбразование - ОбществоТехнологии
 
 
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