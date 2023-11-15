https://ria.ru/20231115/svyazi-1909487090.html
Пушилин рассказал о связях ДНР и Крыма
Пушилин рассказал о связях ДНР и Крыма - РИА Новости, 15.11.2023
Пушилин рассказал о связях ДНР и Крыма
Связи между Донецкой Народной Республикой и Крымом налажены по всем направлениям, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T00:06
2023-11-15T00:06
2023-11-15T02:03
донецкая народная республика
херсонская область
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владимир константинов
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Связи между Донецкой Народной Республикой и Крымом налажены по всем направлениям, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "На протяжении многих лет нам помогал Крым. Мы сотрудничали, когда Республика еще была не признана, вбирали опыт крымчан. Сейчас между республиками налажены торговые связи, сотрудничество между предприятиями, на полках наших магазинов лежат крымские товары. Налажено взаимодействие на всех уровнях", - говорится в сообщении Пушилина. Глава ДНР сообщил, что во вторник с председателем госсовета Крыма Владимиром Константиновым, председателем народного совета ДНР Артемом Жогой и представителями Крыма, Запорожской и Херсонской областей обсуждались проблемы и перспективы интеграции новых субъектов в правовое поле России. "Полагаю, что Запорожской и Херсонской областям нужно, как и нам в свое время, руководствоваться опытом братского региона в плане развития и укрепления законодательства... Но еще более важным считаю емко рассматривать взаимосвязь всех пяти регионов - Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мы все – ближайшие соседи. И все качественные изменения, которые происходят у нас, положительно отразятся на всех регионах", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20231114/razvitie-1909480576.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, херсонская область , россия, республика крым, денис пушилин, владимир константинов, общество
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Россия, Республика Крым, Денис Пушилин, Владимир Константинов, Общество
Пушилин рассказал о связях ДНР и Крыма
Пушилин: связи между ДНР и Крымом наладили по всем направлениям