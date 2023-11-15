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Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку - РИА Новости, 15.11.2023
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20:19 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/svo-1909687532.html
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку - РИА Новости, 15.11.2023
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку
Участники волонтерского движения "Своих не бросаем" совместно с дружинниками "Бригады Катукова" при содействии администрации города Орла отправились в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:19
2023-11-15T20:19
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орловская область
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Участники волонтерского движения "Своих не бросаем" совместно с дружинниками "Бригады Катукова" при содействии администрации города Орла отправились в Сватовский район Луганской области, чтобы передать ребятам из 26-го танкового полка большую посылку с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе администрации города Орла. "Нашим орловским ребятам мы передали 200 пар сапог, 15 огнетушителей, шесть маскировочных сетей, 13 буржуек и к ним 25 труб, аптечку с медикаментами, бухту жгутов, медицинские шины, блиндажные свечи, сухие супы, личные посылки, продовольствие и детские письма", – рассказал руководитель и создатель волонтерского движения "Своих не бросаем" Гоша Искяндаров, которого цитирует пресс-служба. Волонтеры также передали бойцам из Орловской области запчасти на "Урал", масляные радиаторы, радиатор охлаждения, ступичные подшипники на "Камаз", антифриз, маскировочные сети и продукты, говорится в сообщении. Отмечается, что волонтеры движения "Своих не бросаем" регулярно оказывают помощь военным СВО, сам Искяндаров уже около 50 раз бывал "за ленточкой" с гуманитарной миссией – передавал защитникам продукты питания, инструменты, медикаменты. "Вначале к волонтерской деятельности я начал привлекать своих друзей и знакомых, затем подключились неравнодушные горожане, и количество участников начало расти ежедневно. Сейчас движение насчитывает порядка полутора тысяч участников", – пояснил Искяндаров, слова которого приводятся в сообщении. В пресс-службе добавили, что за оказанную поддержку в формировании и транспортировке груза волонтеры благодарят мэра Орла Юрия Парахина, начальника управления по безопасности администрации города Игоря Тарасова, заместителя командира "Бригады Катукова" Антона Барбакова, а также администрацию Залегощенского и Новосильского района, Карсаковский батальон, жительницу Ельца Татьяну и жителей Русско-Бродского сельского поселения. Ранее сообщалось, что отряд народной дружины "Бригада Катукова" создан в Орловской области для содействия правоохранителям в обеспечении правопорядка, он назван в честь маршала, дважды Героя Советского Союза Михаила Ефимовича Катукова.
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орел, орловская область, луганская область, россия
Надежные люди, Орел, Орловская область, Луганская область, Россия
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку

Орловские волонтеры передали бойцам в зоне СВО большую гуманитарную посылку

© Фото : Администрация города ОрлаОрловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Администрация города Орла
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Участники волонтерского движения "Своих не бросаем" совместно с дружинниками "Бригады Катукова" при содействии администрации города Орла отправились в Сватовский район Луганской области, чтобы передать ребятам из 26-го танкового полка большую посылку с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
"Нашим орловским ребятам мы передали 200 пар сапог, 15 огнетушителей, шесть маскировочных сетей, 13 буржуек и к ним 25 труб, аптечку с медикаментами, бухту жгутов, медицинские шины, блиндажные свечи, сухие супы, личные посылки, продовольствие и детские письма", – рассказал руководитель и создатель волонтерского движения "Своих не бросаем" Гоша Искяндаров, которого цитирует пресс-служба.
© Фото : Администрация города ОрлаОрловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Администрация города Орла
Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку
Волонтеры также передали бойцам из Орловской области запчасти на "Урал", масляные радиаторы, радиатор охлаждения, ступичные подшипники на "Камаз", антифриз, маскировочные сети и продукты, говорится в сообщении.
Отмечается, что волонтеры движения "Своих не бросаем" регулярно оказывают помощь военным СВО, сам Искяндаров уже около 50 раз бывал "за ленточкой" с гуманитарной миссией – передавал защитникам продукты питания, инструменты, медикаменты. "Вначале к волонтерской деятельности я начал привлекать своих друзей и знакомых, затем подключились неравнодушные горожане, и количество участников начало расти ежедневно. Сейчас движение насчитывает порядка полутора тысяч участников", – пояснил Искяндаров, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе добавили, что за оказанную поддержку в формировании и транспортировке груза волонтеры благодарят мэра Орла Юрия Парахина, начальника управления по безопасности администрации города Игоря Тарасова, заместителя командира "Бригады Катукова" Антона Барбакова, а также администрацию Залегощенского и Новосильского района, Карсаковский батальон, жительницу Ельца Татьяну и жителей Русско-Бродского сельского поселения.
Ранее сообщалось, что отряд народной дружины "Бригада Катукова" создан в Орловской области для содействия правоохранителям в обеспечении правопорядка, он назван в честь маршала, дважды Героя Советского Союза Михаила Ефимовича Катукова.
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Надежные людиОрелОрловская областьЛуганская областьРоссия
 
 
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