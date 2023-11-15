https://ria.ru/20231115/svo-1909687532.html

Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку

Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку - РИА Новости, 15.11.2023

Орловские волонтеры передали бойцам СВО большую гуманитарную посылку

Участники волонтерского движения "Своих не бросаем" совместно с дружинниками "Бригады Катукова" при содействии администрации города Орла отправились в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:19

2023-11-15T20:19

2023-11-15T20:19

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Участники волонтерского движения "Своих не бросаем" совместно с дружинниками "Бригады Катукова" при содействии администрации города Орла отправились в Сватовский район Луганской области, чтобы передать ребятам из 26-го танкового полка большую посылку с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе администрации города Орла. "Нашим орловским ребятам мы передали 200 пар сапог, 15 огнетушителей, шесть маскировочных сетей, 13 буржуек и к ним 25 труб, аптечку с медикаментами, бухту жгутов, медицинские шины, блиндажные свечи, сухие супы, личные посылки, продовольствие и детские письма", – рассказал руководитель и создатель волонтерского движения "Своих не бросаем" Гоша Искяндаров, которого цитирует пресс-служба. Волонтеры также передали бойцам из Орловской области запчасти на "Урал", масляные радиаторы, радиатор охлаждения, ступичные подшипники на "Камаз", антифриз, маскировочные сети и продукты, говорится в сообщении. Отмечается, что волонтеры движения "Своих не бросаем" регулярно оказывают помощь военным СВО, сам Искяндаров уже около 50 раз бывал "за ленточкой" с гуманитарной миссией – передавал защитникам продукты питания, инструменты, медикаменты. "Вначале к волонтерской деятельности я начал привлекать своих друзей и знакомых, затем подключились неравнодушные горожане, и количество участников начало расти ежедневно. Сейчас движение насчитывает порядка полутора тысяч участников", – пояснил Искяндаров, слова которого приводятся в сообщении. В пресс-службе добавили, что за оказанную поддержку в формировании и транспортировке груза волонтеры благодарят мэра Орла Юрия Парахина, начальника управления по безопасности администрации города Игоря Тарасова, заместителя командира "Бригады Катукова" Антона Барбакова, а также администрацию Залегощенского и Новосильского района, Карсаковский батальон, жительницу Ельца Татьяну и жителей Русско-Бродского сельского поселения. Ранее сообщалось, что отряд народной дружины "Бригада Катукова" создан в Орловской области для содействия правоохранителям в обеспечении правопорядка, он назван в честь маршала, дважды Героя Советского Союза Михаила Ефимовича Катукова.

https://ria.ru/20231115/pomosch-1909648198.html

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орел, орловская область, луганская область, россия