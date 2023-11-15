https://ria.ru/20231115/ssha-1909669009.html
МИД России отреагировал на заявления США об "Арктик СПГ 2"
МИД России отреагировал на заявления США об "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 15.11.2023
МИД России отреагировал на заявления США об "Арктик СПГ 2"
Россия считает, что заявление помощника госсекретаря США Пайетта о стремлении к прекращению проекта газопровода "Арктик СПГ 2" в той или иной степени доказывает РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:41
2023-11-15T18:41
2023-11-15T19:11
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия считает, что заявление помощника госсекретаря США Пайетта о стремлении к прекращению проекта газопровода "Арктик СПГ 2" в той или иной степени доказывает причастность США ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что цель санкций США против проекта "Арктик СПГ 2" - "задушить его"."Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами "Северных потоков 1 и 2" так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США. Это началось с заявлений точно таких же президента США и представителей госдепартамента США о необходимости уничтожить эти проекты. Это повлекло через полгода подрыв этих самых инфраструктурных проектов, сейчас это завершается угрозами в адрес очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере", - отметила Захарова.По мнению официального представителя МИД России, США не могут добиться преимуществ в конкурентной среде, поэтому Вашингтон уничтожает те проекты, которые этому препятствуют."Они пошли путем запугивания и реализации своих угроз, других вариантов оценить это нет. Это системный подход представителей официального Вашингтона к уничтожению объектов гражданской инфраструктуры в энергетической сфере", - добавила дипломат.Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первую из них планируется запустить до конца года, а отгрузки начать в январе 2024 года. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщал, что Белый дом приказал ЦРУ установить взрывчатку на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", при этом поручив активировать ее только по требованию. Он также отмечал, что после подрыва "Северных потоков" бумажные документы об операции были уничтожены. В более раннем расследовании Херш со ссылкой на источник заявлял, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20231108/proekt-1908278409.html
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москва, сша, россия, арктик спг - 2, мария захарова, в мире, северный поток, северный поток — 2
Москва, США, Россия, Арктик СПГ - 2, Мария Захарова, В мире, Северный поток, Северный поток — 2
МИД России отреагировал на заявления США об "Арктик СПГ 2"
МИД: заявления США по Арктик СПГ 2 говорят об участии в ЧП на "Северных потоках"
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Россия считает, что заявление помощника госсекретаря США Пайетта о стремлении к прекращению проекта газопровода "Арктик СПГ 2" в той или иной степени доказывает причастность США ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявила на брифинге
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что цель санкций США против проекта "Арктик СПГ 2" - "задушить его".
Госдеп заявил о желании "задушить" российский проект "Арктик СПГ 2"
"Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами "Северных потоков 1 и 2" так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США. Это началось с заявлений точно таких же президента США и представителей госдепартамента США о необходимости уничтожить эти проекты. Это повлекло через полгода подрыв этих самых инфраструктурных проектов, сейчас это завершается угрозами в адрес очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере", - отметила Захарова.
По мнению официального представителя МИД России, США не могут добиться преимуществ в конкурентной среде, поэтому Вашингтон уничтожает те проекты, которые этому препятствуют.
"Они пошли путем запугивания и реализации своих угроз, других вариантов оценить это нет. Это системный подход представителей официального Вашингтона к уничтожению объектов гражданской инфраструктуры в энергетической сфере", - добавила дипломат.
Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первую из них планируется запустить до конца года, а отгрузки начать в январе 2024 года. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
Столтенберг не стал комментировать сведения об Украине и "Северных потоках"
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2
" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
сообщал, что Белый дом приказал ЦРУ установить взрывчатку на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", при этом поручив активировать ее только по требованию. Он также отмечал, что после подрыва "Северных потоков" бумажные документы об операции были уничтожены. В более раннем расследовании Херш со ссылкой на источник заявлял, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
В Токио намерены оценить эффект от санкций США против "Арктик СПГ 2"