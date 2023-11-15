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Спецоперация, 15 ноября: СМИ узнали о важном решении Байдена по Украине - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 15.11.2023 (обновлено: 19:57 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909676954.html
Спецоперация, 15 ноября: СМИ узнали о важном решении Байдена по Украине
Спецоперация, 15 ноября: СМИ узнали о важном решении Байдена по Украине - РИА Новости, 15.11.2023
Спецоперация, 15 ноября: СМИ узнали о важном решении Байдена по Украине
О ходе спецоперации, новых подробностях дела Дарьи Треповой и проекте финансирования правительства США без помощи Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:19
2023-11-15T19:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
служба безопасности украины
миг-29
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. О ходе спецоперации, новых подробностях дела Дарьи Треповой и проекте финансирования правительства США без помощи Украине — в материале РИА Новости.Ход спецоперации Атаки на российскую территориюУкраинские войска вновь попытались атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. По данным Минобороны, около 07:30 мск над Смоленской областью средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа. Новые подробности дела ТреповойЗавербованную СБУ для покушения на военкора Владлена Татарского Дарью Трепову в среду доставили в суд, где начались слушания по ее делу. По данным гособвинителя, обвиняемая получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства Татарского. Сама Трепова заявила, что признает вину только частично — якобы она не знала, что в статуэтке была взрывчатка. В Тюменской области задержали мужчину, который по заданию киевских властей собирал и передавал данные о военных объектах, сообщило региональное управление ФСБ. Возбуждено дело о госизмене. Украина без денег СШАПалата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома Джо Байден готов подписать этот документ.
https://ria.ru/20231115/napadeniya-1909596916.html
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россия, украина, сша, служба безопасности украины, миг-29, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, владлен татарский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Служба безопасности Украины, МиГ-29, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Владлен Татарский, Джо Байден
Спецоперация, 15 ноября: СМИ узнали о важном решении Байдена по Украине

CNN: Байден готов подписать проект финансирования без помощи Украине и Израилю

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. О ходе спецоперации, новых подробностях дела Дарьи Треповой и проекте финансирования правительства США без помощи Украине — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

  • ВСУ за сутки в ходе боевых действий на шести основных направлениях потеряли около 670 военнослужащих убитыми и раненными и 49 единиц техники, не считая беспилотники и перехваченные снаряды, сообщило Минобороны России;
  • На Купянском направлении в районе Синьковки российские войска отразили две атаки противника. Украинская армия потеряла до 30 солдат, танк и два пикапа;
  • На Краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ — у Григоровки и Серебрянки. Они потеряли до 180 военных;
  • На Запорожском и Херсонском направлениях общие потери украинских войск составили более 100 военнослужащих;
  • Самые крупные потери за сутки ВСУ понесли в ДНР: на Донецком направлении — до 220 человек, на Южнодонецком — до 140;
  • Российские зенитчики сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Павлограда. Кроме того, за сутки перехвачены семь снарядов HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Атаки на российскую территорию

Украинские войска вновь попытались атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. По данным Минобороны, около 07:30 мск над Смоленской областью средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа.

Новые подробности дела Треповой

Завербованную СБУ для покушения на военкора Владлена Татарского Дарью Трепову в среду доставили в суд, где начались слушания по ее делу.
По данным гособвинителя, обвиняемая получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства Татарского. Сама Трепова заявила, что признает вину только частично — якобы она не знала, что в статуэтке была взрывчатка.
Турал Мамедов
В Россию экстрадировали организатора нападений на прохожих в Петербурге
Вчера, 14:36
В Тюменской области задержали мужчину, который по заданию киевских властей собирал и передавал данные о военных объектах, сообщило региональное управление ФСБ. Возбуждено дело о госизмене.

Украина без денег США

Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома Джо Байден готов подписать этот документ.
Экипаж модернизированного танка Т-62 в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
"На нас открыли охоту". Кто кошмарит украинских танкистов
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСлужба безопасности УкраиныМиГ-29Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныВладлен ТатарскийДжо Байден
 
 
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