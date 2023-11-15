Спецоперация, 15 ноября: СМИ узнали о важном решении Байдена по Украине
CNN: Байден готов подписать проект финансирования без помощи Украине и Израилю
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. О ходе спецоперации, новых подробностях дела Дарьи Треповой и проекте финансирования правительства США без помощи Украине — в материале РИА Новости.
Ход спецоперации
- ВСУ за сутки в ходе боевых действий на шести основных направлениях потеряли около 670 военнослужащих убитыми и раненными и 49 единиц техники, не считая беспилотники и перехваченные снаряды, сообщило Минобороны России;
- На Купянском направлении в районе Синьковки российские войска отразили две атаки противника. Украинская армия потеряла до 30 солдат, танк и два пикапа;
- На Краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ — у Григоровки и Серебрянки. Они потеряли до 180 военных;
- На Запорожском и Херсонском направлениях общие потери украинских войск составили более 100 военнослужащих;
- Самые крупные потери за сутки ВСУ понесли в ДНР: на Донецком направлении — до 220 человек, на Южнодонецком — до 140;
- Российские зенитчики сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Павлограда. Кроме того, за сутки перехвачены семь снарядов HIMARS.
Атаки на российскую территорию
Украинские войска вновь попытались атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. По данным Минобороны, около 07:30 мск над Смоленской областью средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа.
Новые подробности дела Треповой
Завербованную СБУ для покушения на военкора Владлена Татарского Дарью Трепову в среду доставили в суд, где начались слушания по ее делу.
По данным гособвинителя, обвиняемая получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства Татарского. Сама Трепова заявила, что признает вину только частично — якобы она не знала, что в статуэтке была взрывчатка.
В Тюменской области задержали мужчину, который по заданию киевских властей собирал и передавал данные о военных объектах, сообщило региональное управление ФСБ. Возбуждено дело о госизмене.
Украина без денег США
Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома Джо Байден готов подписать этот документ.