https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909676954.html

Спецоперация, 15 ноября: СМИ узнали о важном решении Байдена по Украине

Спецоперация, 15 ноября: СМИ узнали о важном решении Байдена по Украине - РИА Новости, 15.11.2023

Спецоперация, 15 ноября: СМИ узнали о важном решении Байдена по Украине

О ходе спецоперации, новых подробностях дела Дарьи Треповой и проекте финансирования правительства США без помощи Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2023

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2023-11-15T19:57

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

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миг-29

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. О ходе спецоперации, новых подробностях дела Дарьи Треповой и проекте финансирования правительства США без помощи Украине — в материале РИА Новости.Ход спецоперации Атаки на российскую территориюУкраинские войска вновь попытались атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. По данным Минобороны, около 07:30 мск над Смоленской областью средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа. Новые подробности дела ТреповойЗавербованную СБУ для покушения на военкора Владлена Татарского Дарью Трепову в среду доставили в суд, где начались слушания по ее делу. По данным гособвинителя, обвиняемая получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке убийства Татарского. Сама Трепова заявила, что признает вину только частично — якобы она не знала, что в статуэтке была взрывчатка. В Тюменской области задержали мужчину, который по заданию киевских властей собирал и передавал данные о военных объектах, сообщило региональное управление ФСБ. Возбуждено дело о госизмене. Украина без денег СШАПалата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома Джо Байден готов подписать этот документ.

https://ria.ru/20231115/napadeniya-1909596916.html

https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909370065.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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