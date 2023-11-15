https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909599784.html

Киев на Южнодонецком направлении за сутки потерял до 140 военных

Киев на Южнодонецком направлении за сутки потерял до 140 военных - РИА Новости, 15.11.2023

Киев на Южнодонецком направлении за сутки потерял до 140 военных

ВС РФ на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара, Ровнополя и Червоного, противник за сутки потерял до 140 военных и 11... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:46

2023-11-15T14:46

2023-11-15T15:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

угледар

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара, Ровнополя и Червоного, противник за сутки потерял до 140 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад теробороны в районах Угледара и Ровнополя в ДНР, а также Червоного в Запорожской области."Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, а также пушка МТ-12", - сообщили в Минобороны.

угледар

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, угледар, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)