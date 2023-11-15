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Киев на Южнодонецком направлении за сутки потерял до 140 военных - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 15.11.2023 (обновлено: 15:02 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909599784.html
Киев на Южнодонецком направлении за сутки потерял до 140 военных
Киев на Южнодонецком направлении за сутки потерял до 140 военных - РИА Новости, 15.11.2023
Киев на Южнодонецком направлении за сутки потерял до 140 военных
ВС РФ на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара, Ровнополя и Червоного, противник за сутки потерял до 140 военных и 11... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:46
2023-11-15T15:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
угледар
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара, Ровнополя и Червоного, противник за сутки потерял до 140 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад теробороны в районах Угледара и Ровнополя в ДНР, а также Червоного в Запорожской области."Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, а также пушка МТ-12", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, угледар, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Угледар, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев на Южнодонецком направлении за сутки потерял до 140 военных

МО РФ: потери ВСУ за сутки на Южнодонецком направлении составили до 140 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ у Угледара, Ровнополя и Червоного, противник за сутки потерял до 140 военных и 11 единиц техники, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, на Южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" совместно с армейской авиацией и артиллерией поражены скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад теробороны в районах Угледара и Ровнополя в ДНР, а также Червоного в Запорожской области.
"Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, а также пушка МТ-12", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 ноября, 15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУгледарДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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