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Источник: лодку, "Град" и гаубицу ВСУ уничтожили на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909597348.html
Источник: лодку, "Град" и гаубицу ВСУ уничтожили на Херсонском направлении
Источник: лодку, "Град" и гаубицу ВСУ уничтожили на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.11.2023
Источник: лодку, "Град" и гаубицу ВСУ уничтожили на Херсонском направлении
Одна лодка ВСУ, гаубица Д-30 и установка БМ-21 "Град" уничтожены в районе реки Днепр в Херсонской области за сутки, сообщил журналистам источник в группировке... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:37
2023-11-15T14:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Одна лодка ВСУ, гаубица Д-30 и установка БМ-21 "Град" уничтожены в районе реки Днепр в Херсонской области за сутки, сообщил журналистам источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на Херсонском направлении уничтожена лодка ВСУ в районе острова Фролова, гаубица Д-30 в районе села Львово и установка РСЗО "Град" в районе населенного пункта Тягинка. Потери в живой силе украинской армии составили более взвода личного состава", - сказал источник. Кроме того, в районе Крынок было уничтожено скопление живой силы противника общей численностью в 27 человек. Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные. Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Источник: лодку, "Град" и гаубицу ВСУ уничтожили на Херсонском направлении

Группировка "Днепр" уничтожила лодку и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Одна лодка ВСУ, гаубица Д-30 и установка БМ-21 "Град" уничтожены в районе реки Днепр в Херсонской области за сутки, сообщил журналистам источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ.
«
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на Херсонском направлении уничтожена лодка ВСУ в районе острова Фролова, гаубица Д-30 в районе села Львово и установка РСЗО "Град" в районе населенного пункта Тягинка. Потери в живой силе украинской армии составили более взвода личного состава", - сказал источник.
Кроме того, в районе Крынок было уничтожено скопление живой силы противника общей численностью в 27 человек.
Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов".
По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные.
Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 ноября, 15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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