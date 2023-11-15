https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909597348.html

Источник: лодку, "Град" и гаубицу ВСУ уничтожили на Херсонском направлении

Источник: лодку, "Град" и гаубицу ВСУ уничтожили на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.11.2023

Источник: лодку, "Град" и гаубицу ВСУ уничтожили на Херсонском направлении

Одна лодка ВСУ, гаубица Д-30 и установка БМ-21 "Град" уничтожены в районе реки Днепр в Херсонской области за сутки, сообщил журналистам источник в группировке... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:37

2023-11-15T14:37

2023-11-15T14:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904225223_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_67380fc1fcaf5a88d47be707d5409315.jpg

ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Одна лодка ВСУ, гаубица Д-30 и установка БМ-21 "Град" уничтожены в районе реки Днепр в Херсонской области за сутки, сообщил журналистам источник в группировке войск "Днепр" ВС РФ. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС РФ на Херсонском направлении уничтожена лодка ВСУ в районе острова Фролова, гаубица Д-30 в районе села Львово и установка РСЗО "Град" в районе населенного пункта Тягинка. Потери в живой силе украинской армии составили более взвода личного состава", - сказал источник. Кроме того, в районе Крынок было уничтожено скопление живой силы противника общей численностью в 27 человек. Ранее в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последнее время "забросали мясом" российские позиции на левом берегу Днепра и переправили до полутора рот мелкими группами, потеряв на переправе "не менее полутора-двух полновесных батальонов". По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и устроили противнику "огненный ад": украинские военные "сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам", только за последние два дня потеряв около ста человек. Моральное состояние ВСУ, отметил губернатор, "крайне низкое", почти каждый день сдаются новые пленные. Планы ВСУ по высадке на левом берегу Днепра и выходу на оперативный простор "полетел в тартарары", шансов "нет никаких" - это был "последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", подчеркнул Сальдо.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность