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Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ по "форсированию" Днепра - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 15.11.2023 (обновлено: 13:27 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909572414.html
Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ по "форсированию" Днепра
Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ по "форсированию" Днепра - РИА Новости, 15.11.2023
Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ по "форсированию" Днепра
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что планы ВСУ по форсированию Днепра "полетели в тартарары", а шансов у них... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:15
2023-11-15T13:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир сальдо
днепр (река)
херсонская область
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что планы ВСУ по форсированию Днепра "полетели в тартарары", а шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких."Очевидно, что эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Даже бывшие "элитные морские пехотинцы" сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы "мобиками", которые воевать не хотят", - заявил он.
днепр (река)
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, днепр (река), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Днепр (река), Херсонская область
Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ по "форсированию" Днепра

Сальдо: планы ВСУ по "форсированию" Днепра полетели в тартарары

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что планы ВСУ по форсированию Днепра "полетели в тартарары", а шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких.
"Очевидно, что эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Даже бывшие "элитные морские пехотинцы" сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы "мобиками", которые воевать не хотят", - заявил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 ноября, 15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоДнепр (река)Херсонская область
 
 
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