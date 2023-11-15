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Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ по "форсированию" Днепра
Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ по "форсированию" Днепра - РИА Новости, 15.11.2023
Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ по "форсированию" Днепра
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что планы ВСУ по форсированию Днепра "полетели в тартарары", а шансов у них... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:15
2023-11-15T13:15
2023-11-15T13:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир сальдо
днепр (река)
херсонская область
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что планы ВСУ по форсированию Днепра "полетели в тартарары", а шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких."Очевидно, что эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Даже бывшие "элитные морские пехотинцы" сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы "мобиками", которые воевать не хотят", - заявил он.
днепр (река)
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, днепр (река), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Днепр (река), Херсонская область
Сальдо рассказал о безуспешных попытках ВСУ по "форсированию" Днепра
Сальдо: планы ВСУ по "форсированию" Днепра полетели в тартарары