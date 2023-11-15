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Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 15.11.2023
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, сообщили... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:11
2023-11-15T06:11
2023-11-15T06:11
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнем уничтожили замаскированные опорники ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что огонь велся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60. За время работы на артемовском направлении ивановские десантники-зенитчики поразили десятки опорных пунктов противника, а также большое количество легкобронированной техники. Для большей маневренности зенитки устанавливают на базу "Уралов". За сутки они выезжают на боевую работу несколько раз.
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909501600.html
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Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
МО: ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска