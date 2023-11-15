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Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909502280.html
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 15.11.2023
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, сообщили... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T06:11
2023-11-15T06:11
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнем уничтожили замаскированные опорники ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что огонь велся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60. За время работы на артемовском направлении ивановские десантники-зенитчики поразили десятки опорных пунктов противника, а также большое количество легкобронированной техники. Для большей маневренности зенитки устанавливают на базу "Уралов". За сутки они выезжают на боевую работу несколько раз.
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артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска

МО: ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнем уничтожили замаскированные опорники ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что огонь велся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60. За время работы на артемовском направлении ивановские десантники-зенитчики поразили десятки опорных пунктов противника, а также большое количество легкобронированной техники.
Для большей маневренности зенитки устанавливают на базу "Уралов". За сутки они выезжают на боевую работу несколько раз.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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