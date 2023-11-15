https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909502280.html

Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска

Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 15.11.2023

Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска

Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, сообщили... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T06:11

2023-11-15T06:11

2023-11-15T06:11

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710177_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_4b9df39ce69d546a578df0de6a5a25bf.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Точные координаты передали зенитчикам. Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнем уничтожили замаскированные опорники ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что огонь велся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60. За время работы на артемовском направлении ивановские десантники-зенитчики поразили десятки опорных пунктов противника, а также большое количество легкобронированной техники. Для большей маневренности зенитки устанавливают на базу "Уралов". За сутки они выезжают на боевую работу несколько раз.

https://ria.ru/20231115/spetsoperatsiya-1909501600.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность