https://ria.ru/20231115/soglashenie-1909671860.html

Руденя: Верхневолжье заключило соглашение с фондом "Женщины за жизнь"

Руденя: Верхневолжье заключило соглашение с фондом "Женщины за жизнь" - РИА Новости, 15.11.2023

Руденя: Верхневолжье заключило соглашение с фондом "Женщины за жизнь"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина в среду подписали в Твери соглашение о... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:57

2023-11-15T18:57

2023-11-15T18:57

тверская область

тверь

тверская область

благотворительность

игорь руденя

демография

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ТВЕРЬ 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и президент благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина в среду подписали в Твери соглашение о сотрудничестве в сфере демографии, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Выстраивая экономику региона, создавая новые рабочие места, мы должны понимать, что сегодня основной движущей силой является наша молодежь, жители среднего возраста. Среди важнейших направлений нашей работы – обеспечить в регионе стабильную рождаемость", – сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба. В Верхневолжье совершенствуется и развивается поддержка молодых и многодетных семей. Всего реализуется порядка 50 федеральных и региональных мер в демографии. По инициативе главы региона принят областной закон, направленный на повышение рождаемости и защиту беременных женщин – о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Москвитина подчеркнула, что в рамках этой комплексной работы будущим мамам необходимо обеспечить максимальную поддержку. "Следующий шаг – наш проект "Здравствуй, мама". Он реализуется для того, чтобы женщина знала, что есть большое сообщество, которое ей помогает", – отметила Москвитина, ее цитирует пресс-служба. "Здравствуй, мама" – ключевой демографический проект фонда "Женщины за жизнь". Он нацелен на всестороннюю поддержку беременных женщин, предотвращение абортов. В проект вовлечены как будущие мамы, так и медики. При участии фонда женщинам предоставляется всестороння информация о государственных мерах поддержки, создаются комфортные условия через модернизацию женских консультаций, проводятся занятия с демонстрационными материалами и муляжами, обеспечивается кризисная поддержка. В свою очередь, медиков обучают врачебной этике общения с беременными, новшествам в их сопровождении. В Тверской области этому направлению уделяется особое внимание. В государственных медицинских организациях с будущими мамами проводят беседы психологи, социальные работники, представители Русской православной церкви и общественных организаций. Благодаря этому за 2022 год в Тверской области более чем на 30% сократилось число искусственных прерываний беременности. Губернатор также предложил создать в Тверской области филиал фонда "Женщины за жизнь" для более эффективного сотрудничества в сфере демографической политики. Среди других направлений взаимодействия правительства области и Фонда, закрепленных соглашением, – мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми, многодетных семей, людей в трудной жизненной ситуации и других категорий жителей.

https://ria.ru/20231017/mnogodetnye-1903474806.html

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тверь, тверская область, благотворительность, игорь руденя, демография