Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле оставленные без присмотра домашние собаки напали на ребенка - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/sobaki-1909634692.html
В Ярославле оставленные без присмотра домашние собаки напали на ребенка
В Ярославле оставленные без присмотра домашние собаки напали на ребенка - РИА Новости, 15.11.2023
В Ярославле оставленные без присмотра домашние собаки напали на ребенка
Одиннадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославле после нападения на него во дворе двух крупных домашних псов, оставленных без присмотра, возбуждено... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:54
2023-11-15T16:54
происшествия
ярославль
собаки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26432/50/264325001_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_bf0c8643aa666d4cd6846281329b44f1.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославле после нападения на него во дворе двух крупных домашних псов, оставленных без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Ярославской области. Инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля во дворе многоэтажек. "По версии следствия, 12 ноября 2023 года в дневное время две домашние собаки породы кане-корсо, оставленные хозяином без присмотра, напали на 11-летнего мальчика, находившегося во дворе… В результате ребенку причинены телесные повреждения, в настоящий момент он находится в больнице", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили РИА Новости, что мальчику потребовалось наложение швов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту нападения собак на малолетнего ребенка в Дзержинском районе города Ярославля. Прокуратура Ярославской области сообщила, что готовит исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, причиненного нападением собак.
https://ria.ru/20231115/sk-1909508765.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26432/50/264325001_26:0:627:451_1920x0_80_0_0_8ecb4209031ef200e27e184cc1c8d271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, собаки
Происшествия, Ярославль, Собаки
В Ярославле оставленные без присмотра домашние собаки напали на ребенка

СК: две оставленные без присмотра домашние собаки покусали мальчика в Ярославле

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославле после нападения на него во дворе двух крупных домашних псов, оставленных без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Ярославской области.
Инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля во дворе многоэтажек.
«
"По версии следствия, 12 ноября 2023 года в дневное время две домашние собаки породы кане-корсо, оставленные хозяином без присмотра, напали на 11-летнего мальчика, находившегося во дворе… В результате ребенку причинены телесные повреждения, в настоящий момент он находится в больнице", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили РИА Новости, что мальчику потребовалось наложение швов.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту нападения собак на малолетнего ребенка в Дзержинском районе города Ярославля.
Прокуратура Ярославской области сообщила, что готовит исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, причиненного нападением собак.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Иркутске начали проверку из-за нападения стаи собак на школьницу
Вчера, 08:22
 
ПроисшествияЯрославльСобаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала