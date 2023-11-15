https://ria.ru/20231115/sobaki-1909634692.html

В Ярославле оставленные без присмотра домашние собаки напали на ребенка

В Ярославле оставленные без присмотра домашние собаки напали на ребенка - РИА Новости, 15.11.2023

В Ярославле оставленные без присмотра домашние собаки напали на ребенка

Одиннадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославле после нападения на него во дворе двух крупных домашних псов, оставленных без присмотра, возбуждено... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:54

2023-11-15T16:54

2023-11-15T16:54

происшествия

ярославль

собаки

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославле после нападения на него во дворе двух крупных домашних псов, оставленных без присмотра, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Ярославской области. Инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля во дворе многоэтажек. "По версии следствия, 12 ноября 2023 года в дневное время две домашние собаки породы кане-корсо, оставленные хозяином без присмотра, напали на 11-летнего мальчика, находившегося во дворе… В результате ребенку причинены телесные повреждения, в настоящий момент он находится в больнице", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили РИА Новости, что мальчику потребовалось наложение швов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту нападения собак на малолетнего ребенка в Дзержинском районе города Ярославля. Прокуратура Ярославской области сообщила, что готовит исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, причиненного нападением собак.

https://ria.ru/20231115/sk-1909508765.html

ярославль

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль, собаки