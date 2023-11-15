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В Сирии боевики готовят провокации для дестабилизации обстановки в Идлибе - РИА Новости, 15.11.2023
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22:17 15.11.2023 (обновлено: 22:19 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/siriya-1909702797.html
В Сирии боевики готовят провокации для дестабилизации обстановки в Идлибе
В Сирии боевики готовят провокации для дестабилизации обстановки в Идлибе - РИА Новости, 15.11.2023
В Сирии боевики готовят провокации для дестабилизации обстановки в Идлибе
Боевики в Сирийской Арабской Республике готовят провокации для дестабилизации обстановки на юге Идлибской зоны, группировка РФ и ВС Сирии примут необходимые... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T22:17
2023-11-15T22:19
в мире
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Боевики в Сирийской Арабской Республике готовят провокации для дестабилизации обстановки на юге Идлибской зоны, группировка РФ и ВС Сирии примут необходимые упреждающие меры, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, незаконные вооруженные формирования осуществляют подготовку вооруженных провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в южной части Идлибской зоны деэскалации. В провинции Идлиб боевиками подготовлена крупная партия средств огневого поражения кустарного производства, а также реактивных и артиллерийских снарядов", - сказал Кулить. Он также отметил, что командование российской группировки войск и руководство вооруженных сил Сирии предпримут необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить обстрелы со стороны боевиков объектов гражданской инфраструктуры, пунктов дислокации сирийских и российских военных.
https://ria.ru/20231108/siriya-1908274913.html
сирия
россия
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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза)
В Сирии боевики готовят провокации для дестабилизации обстановки в Идлибе

Кулить: боевики в САР готовят провокации для подрыва обстановки на юге в Идлибе

© РИА НовостиПатруль в сирийском Идлибе
Патруль в сирийском Идлибе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости
Патруль в сирийском Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Боевики в Сирийской Арабской Республике готовят провокации для дестабилизации обстановки на юге Идлибской зоны, группировка РФ и ВС Сирии примут необходимые упреждающие меры, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, незаконные вооруженные формирования осуществляют подготовку вооруженных провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в южной части Идлибской зоны деэскалации. В провинции Идлиб боевиками подготовлена крупная партия средств огневого поражения кустарного производства, а также реактивных и артиллерийских снарядов", - сказал Кулить.
Он также отметил, что командование российской группировки войск и руководство вооруженных сил Сирии предпримут необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить обстрелы со стороны боевиков объектов гражданской инфраструктуры, пунктов дислокации сирийских и российских военных.
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