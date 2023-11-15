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Названа дата выхода десятого сезона "Синей птицы" - РИА Новости, 15.11.2023
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Шоубиз
 
11:52 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/sinyaya_ptitsa-1909547614.html
Названа дата выхода десятого сезона "Синей птицы"
Названа дата выхода десятого сезона "Синей птицы" - РИА Новости, 15.11.2023
Названа дата выхода десятого сезона "Синей птицы"
Десятый сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" выйдет в эфир 26 ноября, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:52
2023-11-15T11:52
шоубиз
николай цискаридзе
денис мацуев
марина неелова
культура
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Десятый сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" выйдет в эфир 26 ноября, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". Оценивать участников будут народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, актеры Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов.В конкурсе заявлены различные номинации, включая пение, танцы, инструментальное исполнение, гимнастику, цирковое искусство, актерское мастерство, рисование, декоративно-прикладное творчество, фотографию, современные жанры.В процессе отбора вместе с детьми-конкурсантами на сцену выйдут и знаменитые артисты, имена которых организаторы пока держат в секрете.Победителей десятого сезона ждет денежный приз на развитие таланта, а лучших педагогов и наставников участников конкурса – специальный грант проекта "Синяя птица".Выпуски проекта будут выходить в эфир по воскресеньям в 18.00.
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николай цискаридзе, денис мацуев, марина неелова, культура, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неелова, Культура, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Названа дата выхода десятого сезона "Синей птицы"

Канал "Россия" анонсировал юбилейный сезон детского шоу талантов "Синяя птица"

© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"Соведущий 5 сезона конкурса актер Алексей Воробьев за кулисами с участником
Соведущий 5 сезона конкурса актер Алексей Воробьев за кулисами с участником - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Десятый сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" выйдет в эфир 26 ноября, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".
Оценивать участников будут народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, актеры Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов.
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"Жюри конкурса "Синяя птица" народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, актеры Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов и ведущая Дарья Златопольская
Жюри конкурса Синяя птица народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, актеры Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов и ведущая Дарья Златопольская - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"
Жюри конкурса "Синяя птица" народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, актеры Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов и ведущая Дарья Златопольская
В конкурсе заявлены различные номинации, включая пение, танцы, инструментальное исполнение, гимнастику, цирковое искусство, актерское мастерство, рисование, декоративно-прикладное творчество, фотографию, современные жанры.
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"Рекордсменка Анна Бэлла Гончаренко
Рекордсменка Анна Бэлла Гончаренко - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"
Рекордсменка Анна Бэлла Гончаренко
В процессе отбора вместе с детьми-конкурсантами на сцену выйдут и знаменитые артисты, имена которых организаторы пока держат в секрете.
Победителей десятого сезона ждет денежный приз на развитие таланта, а лучших педагогов и наставников участников конкурса – специальный грант проекта "Синяя птица".
Выпуски проекта будут выходить в эфир по воскресеньям в 18.00.
Финал конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Названы лауреаты конкурса "Синяя птица"
19 декабря 2022, 11:26
 
ШоубизНиколай ЦискаридзеДенис МацуевМарина НееловаКультураЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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