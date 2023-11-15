https://ria.ru/20231115/sinyaya_ptitsa-1909547614.html

Названа дата выхода десятого сезона "Синей птицы"

Названа дата выхода десятого сезона "Синей птицы" - РИА Новости, 15.11.2023

Названа дата выхода десятого сезона "Синей птицы"

Десятый сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" выйдет в эфир 26 ноября, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:52

2023-11-15T11:52

2023-11-15T11:52

шоубиз

николай цискаридзе

денис мацуев

марина неелова

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Десятый сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" выйдет в эфир 26 ноября, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". Оценивать участников будут народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, актеры Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов.В конкурсе заявлены различные номинации, включая пение, танцы, инструментальное исполнение, гимнастику, цирковое искусство, актерское мастерство, рисование, декоративно-прикладное творчество, фотографию, современные жанры.В процессе отбора вместе с детьми-конкурсантами на сцену выйдут и знаменитые артисты, имена которых организаторы пока держат в секрете.Победителей десятого сезона ждет денежный приз на развитие таланта, а лучших педагогов и наставников участников конкурса – специальный грант проекта "Синяя птица".Выпуски проекта будут выходить в эфир по воскресеньям в 18.00.

https://ria.ru/20221219/sinyayaptitsa-1839676631.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

николай цискаридзе, денис мацуев, марина неелова, культура, знаменитости, новости шоу-бизнеса