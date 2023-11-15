Названа дата выхода десятого сезона "Синей птицы"
Канал "Россия" анонсировал юбилейный сезон детского шоу талантов "Синяя птица"
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"Соведущий 5 сезона конкурса актер Алексей Воробьев за кулисами с участником
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Десятый сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" выйдет в эфир 26 ноября, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".
Оценивать участников будут народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, актеры Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов.
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"Жюри конкурса "Синяя птица" народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, актеры Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов и ведущая Дарья Златопольская
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"
Жюри конкурса "Синяя птица" народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, актеры Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов и ведущая Дарья Златопольская
В конкурсе заявлены различные номинации, включая пение, танцы, инструментальное исполнение, гимнастику, цирковое искусство, актерское мастерство, рисование, декоративно-прикладное творчество, фотографию, современные жанры.
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"Рекордсменка Анна Бэлла Гончаренко
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"
Рекордсменка Анна Бэлла Гончаренко
В процессе отбора вместе с детьми-конкурсантами на сцену выйдут и знаменитые артисты, имена которых организаторы пока держат в секрете.
Победителей десятого сезона ждет денежный приз на развитие таланта, а лучших педагогов и наставников участников конкурса – специальный грант проекта "Синяя птица".
Выпуски проекта будут выходить в эфир по воскресеньям в 18.00.