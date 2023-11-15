https://ria.ru/20231115/semi-1909581503.html

Архангельские депутаты расширили список мер для семей с детьми

Архангельские депутаты расширили список мер для семей с детьми - РИА Новости, 15.11.2023

Архангельские депутаты расширили список мер для семей с детьми

Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроекты, которые расширяют возможности использования единовременной выплаты для многодетных взамен... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:41

2023-11-15T13:41

2023-11-15T13:41

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли законопроекты, которые расширяют возможности использования единовременной выплаты для многодетных взамен земельного участка, принятые меры также коснутся семей с детьми, не посещающими детсад, опекунов и приемных родителей, сообщила пресс-служба собрания. Депутаты областного собрания внесли изменения в базовый закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области". В частности, по предложению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского расширены возможности использования единовременной денежной выплаты, получаемой многодетными семьями взамен предоставления земельного участка – ее можно будет направить не только на приобретение жилья или возведение частного дома, но и на покупку земельного участка для индивидуального жилищного строительства. По данным региональных властей, эта мера социальной поддержки является востребованной: с 1 июля 2019 года ею воспользовалось уже более 3,2 тысячи семей. Принятие законопроекта позволит еще больше заинтересовать многодетные семьи в получении выплаты, отмечают в заксобрании. Кроме того, с 1 января 2024 года планируется продлить период выплаты ежемесячного пособия семье на ребенка, не посещающего детский сад, до достижения им семи, а не шести лет, как сейчас. "Такой подход согласуется с практикой поступления детей в школы, так как большинство родителей подают документы на обучение при достижении ребенком семи лет", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Кроме того, депутаты приняли в двух чтениях законопроект, предусматривающий увеличение размера ежемесячной денежной выплаты опекунам и приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплата предоставляется на ребенка – на покупку одежды, игрушек, книг, оплату проезда и другие нужды, эта выплата не повышалась последние десять лет. Депутаты предлагают с 1 января 2024 года установить следующие размеры выплаты: в районах Крайнего Севера на детей в возрасте до семи лет – в сумме 11 180 рублей, на детей в возрасте от семи до 18 лет – в сумме 14 140 рублей. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, предлагается установить на детей в возрасте до семи лет – в сумме 8 595 рублей, на детей в возрасте от семи до 18 лет – в сумме 10 876 рублей. В среднем, повышение составит 20 процентов. "Принимая проект областного бюджета на ближайшие три года, мы не только предусмотрели исполнение всех социальных обязательств, но и дополнительные меры поддержки семей с детьми. Мы ежегодно смотрим, как они работают, что необходимо учесть, чтобы наши законы отвечали запросам людей, а семьи, в которых растут дети, чувствовали себя более защищенными", – подчеркнула Прокопьева.

https://ria.ru/20231115/arkhangelsk-1909557545.html

https://ria.ru/20231103/dorogi-1907239175.html

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архангельская область, александр цыбульский, россия