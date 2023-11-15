https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909667180.html

Предложения ЕК по санкциям против России не касаются Дании, заявили в ЕС

Предложения ЕК по санкциям против России не касаются Дании, заявили в ЕС - РИА Новости, 15.11.2023

Предложения ЕК по санкциям против России не касаются Дании, заявили в ЕС

Предложения ЕК по новым санкциям Евросоюза против России не содержат упоминаний Дании или проверок танкеров с российской нефтью в водах страны, передает... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:35

2023-11-15T18:35

2023-11-15T18:35

дания

россия

брюссель

еврокомиссия

жозеп боррель

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предложения ЕК по новым санкциям Евросоюза против России не содержат упоминаний Дании или проверок танкеров с российской нефтью в водах страны, передает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Ранее в среду газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. "Мы ничего не видели об этом в предложениях Комиссии", - сказал агентству европейский дипломат, комментируя публикацию газеты. Отмечается, что эту информацию подтвердили два других дипломата. В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, оно включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

https://ria.ru/20231115/neft-1909633865.html

https://ria.ru/20231115/daniya-1909662798.html

дания

россия

брюссель

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дания, россия, брюссель, еврокомиссия, жозеп боррель, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии