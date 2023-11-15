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МИД назвал новый пакет санкций нарушением норм международного права - РИА Новости, 15.11.2023
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17:48 15.11.2023 (обновлено: 18:01 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909648997.html
МИД назвал новый пакет санкций нарушением норм международного права
МИД назвал новый пакет санкций нарушением норм международного права - РИА Новости, 15.11.2023
МИД назвал новый пакет санкций нарушением норм международного права
Новый, 12-й пакет антироссийских санкций - это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, заявила официальный... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:48
2023-11-15T18:01
в мире
россия
санкции
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый, 12-й пакет антироссийских санкций - это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все это, естественно, является и агрессивной деятельностью Запада, и нарушением Евросоюзом норм международного права", - сказала Захарова на своем брифинге.Ранее Еврокомиссия подтвердила РИА Новости передачу странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций против России. Издание Блумберг сообщило в среду, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России предлагает, в числе прочего, ввести частичный валютный контроль: компаниям в Европе, которые частично или полностью принадлежат российским лицам, придется запрашивать официальное разрешение, если они захотят вывести средства из ЕС.
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в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД назвал новый пакет санкций нарушением норм международного права

МИД РФ назвал 12-й пакет антироссийских санкций агрессивной деятельностью Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый, 12-й пакет антироссийских санкций - это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все это, естественно, является и агрессивной деятельностью Запада, и нарушением Евросоюзом норм международного права", - сказала Захарова на своем брифинге.
Ранее Еврокомиссия подтвердила РИА Новости передачу странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций против России. Издание Блумберг сообщило в среду, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России предлагает, в числе прочего, ввести частичный валютный контроль: компаниям в Европе, которые частично или полностью принадлежат российским лицам, придется запрашивать официальное разрешение, если они захотят вывести средства из ЕС.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
СМИ узнали подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС
Вчера, 13:35
 
В миреРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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