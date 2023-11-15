https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909648997.html

МИД назвал новый пакет санкций нарушением норм международного права

МИД назвал новый пакет санкций нарушением норм международного права - РИА Новости, 15.11.2023

МИД назвал новый пакет санкций нарушением норм международного права

Новый, 12-й пакет антироссийских санкций - это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, заявила официальный... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:48

2023-11-15T17:48

2023-11-15T18:01

в мире

россия

санкции

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый, 12-й пакет антироссийских санкций - это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все это, естественно, является и агрессивной деятельностью Запада, и нарушением Евросоюзом норм международного права", - сказала Захарова на своем брифинге.Ранее Еврокомиссия подтвердила РИА Новости передачу странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций против России. Издание Блумберг сообщило в среду, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России предлагает, в числе прочего, ввести частичный валютный контроль: компаниям в Европе, которые частично или полностью принадлежат российским лицам, придется запрашивать официальное разрешение, если они захотят вывести средства из ЕС.

https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909579680.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова