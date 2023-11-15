https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909641511.html

Постпреды ЕС начнут согласовывать новые санкции против России 17 ноября

Постпреды ЕС начнут согласовывать новые санкции против России 17 ноября - РИА Новости, 15.11.2023

Постпреды ЕС начнут согласовывать новые санкции против России 17 ноября

Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании COREPER в пятницу начнут процесс согласования нового 12-го по счету санкционного пакета против России,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:19

2023-11-15T17:19

2023-11-15T17:19

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

жозеп боррель

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании COREPER в пятницу начнут процесс согласования нового 12-го по счету санкционного пакета против России, следует из повестки заседания. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов. В повестке заседания постпредов сообщается, что постпреды проведут первый "обмен мнениями" по полученному от Европейской комиссии предложению как по экономическим санкциям, так и по персональным ограничениям. СМИ ранее сообщали, что новые антироссийские санкции могут быть согласованы и вступят в силу, скорее всего, к концу года. Они могут включить запрет на российские необработанные алмазы с 1 января 2024 года, а также поэтапный запрет на импорт обработанных камней, некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов, ограничения на жидкий пропан, зеркальный и передельный чугун, медные и алюминиевые проволоки, фольгу и трубы, экспорт станков и запчастей к ним, а также дополнительные меры против российской нефти и, возможно, СПГ. Списки персональных санкций могут пополниться почти 120 фигурантами, в их числе 47 физлиц и 72 организации. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908640238.html

https://ria.ru/20231108/es-1908101325.html

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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, жозеп боррель, в мире