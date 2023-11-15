СМИ: предложения ЕС по санкциям включают 47 человек и 72 компании
Reuters: предложения ЕС по санкциям включают 47 человек и 72 юрлица
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предложения ЕС по новым санкциям против России включают добавление в санкционный список 47 человек и 72 юридических лиц, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов.
Отмечается, что Еврокомиссия уже представила предложения по санкциям вечером во вторник. "Предложение добавляет 47 человек в список тех, кому запрещены поездки в Европу и чьи европейские активы замораживаются, а также 72 юридических лица", - говорится в сообщении агентства.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, оно включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.