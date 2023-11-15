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В ЕС предложили запретить экспорт станков в Россию - РИА Новости, 15.11.2023
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13:52 15.11.2023 (обновлено: 14:25 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909584503.html
В ЕС предложили запретить экспорт станков в Россию
В ЕС предложили запретить экспорт станков в Россию - РИА Новости, 15.11.2023
В ЕС предложили запретить экспорт станков в Россию
В ЕС в рамках нового пакета санкций предложили запретить экспорт станков, которые РФ якобы может использовать в производстве вооружений, передает агентство... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:52
2023-11-15T14:25
евросоюз
жозеп боррель
россия
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В ЕС в рамках нового пакета санкций предложили запретить экспорт станков, которые РФ якобы может использовать в производстве вооружений, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. "Евросоюз предложил запретить экспорт станков и запчастей к ним, которые Россия использует для изготовления вооружений", - говорится в сообщении агентства. В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.
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евросоюз, жозеп боррель, россия, в мире, экономика, санкции в отношении россии
Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия, В мире, Экономика, Санкции в отношении России
В ЕС предложили запретить экспорт станков в Россию

Bloomberg: в ЕС предложили запретить экспорт станков в Россию

© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС в метро Берлина
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС в метро Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В ЕС в рамках нового пакета санкций предложили запретить экспорт станков, которые РФ якобы может использовать в производстве вооружений, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
«
"Евросоюз предложил запретить экспорт станков и запчастей к ним, которые Россия использует для изготовления вооружений", - говорится в сообщении агентства.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.
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