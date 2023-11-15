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Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра

Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра - РИА Новости, 15.11.2023

Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра

Операцию по "форсированию" Днепра Киев готовил долго под руководством НАТО, стянули лучшую технику, лучшие части и наемников, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:12

2023-11-15T13:12

2023-11-15T13:15

специальная военная операция на украине

общество

владимир сальдо

вооруженные силы украины

нато

херсонская область

днепр (город)

геническ

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Операцию по "форсированию" Днепра Киев готовил долго под руководством НАТО, стянули лучшую технику, лучшие части и наемников, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Операцию по "форсированию" Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наёмников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. Это был последний шанс для (Владимира - ред.) Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", - говорится в сообщении.

херсонская область

днепр (город)

геническ

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общество, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, херсонская область , днепр (город), геническ