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Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра
Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра - РИА Новости, 15.11.2023
Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра
Операцию по "форсированию" Днепра Киев готовил долго под руководством НАТО, стянули лучшую технику, лучшие части и наемников, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:12
2023-11-15T13:12
2023-11-15T13:15
специальная военная операция на украине
общество
владимир сальдо
вооруженные силы украины
нато
херсонская область
днепр (город)
геническ
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Операцию по "форсированию" Днепра Киев готовил долго под руководством НАТО, стянули лучшую технику, лучшие части и наемников, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Операцию по "форсированию" Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наёмников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. Это был последний шанс для (Владимира - ред.) Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", - говорится в сообщении.
херсонская область
днепр (город)
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общество, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, херсонская область , днепр (город), геническ
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, НАТО, Херсонская область , Днепр (город), Геническ
Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра
Сальдо: операцию по форсированию Днепра Киев готовил долго под руководством НАТО