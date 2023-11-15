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Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 15.11.2023 (обновлено: 13:15 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/saldo-1909571609.html
Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра
Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра - РИА Новости, 15.11.2023
Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра
Операцию по "форсированию" Днепра Киев готовил долго под руководством НАТО, стянули лучшую технику, лучшие части и наемников, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:12
2023-11-15T13:15
специальная военная операция на украине
общество
владимир сальдо
вооруженные силы украины
нато
херсонская область
днепр (город)
геническ
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Операцию по "форсированию" Днепра Киев готовил долго под руководством НАТО, стянули лучшую технику, лучшие части и наемников, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Операцию по "форсированию" Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наёмников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. Это был последний шанс для (Владимира - ред.) Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", - говорится в сообщении.
херсонская область
днепр (город)
геническ
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общество, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, херсонская область , днепр (город), геническ
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, НАТО, Херсонская область , Днепр (город), Геническ
Сальдо рассказал об операции ВСУ по "форсированию" Днепра

Сальдо: операцию по форсированию Днепра Киев готовил долго под руководством НАТО

© РИА Новости / Фотохост-агентство  | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Операцию по "форсированию" Днепра Киев готовил долго под руководством НАТО, стянули лучшую технику, лучшие части и наемников, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Операцию по "форсированию" Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику, лучшие из оставшихся частей, остатки наёмников. По данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. Это был последний шанс для (Владимира - ред.) Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 ноября, 15:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныНАТОХерсонская областьДнепр (город)Геническ
 
 
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