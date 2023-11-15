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Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета
Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета - РИА Новости, 15.11.2023
Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета
В Московской области порядка трех тысяч пациентов прошли обучение в школе сахарного диабета, это доступно для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:40
2023-11-15T14:40
2023-11-15T14:40
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Московской области порядка трех тысяч пациентов прошли обучение в школе сахарного диабета, это доступно для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье работает свыше 100 школ сахарного диабета. На занятиях пациенты с диабетом первого и второго типов могут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, а также правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови, самоконтролю и прочим необходимым навыкам. "Обучение пациентов с сахарным диабетом – один из способов профилактики заболевания, так как течение заболевания зависит, в том числе и от самого человека. Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета как для взрослых, так и для детей. На данный момент обучение в школах прошли уже около трех тысяч пациентов", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что пройти обучение в школе сахарного диабета можно по направлению врача-эндокринолога.
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московская область (подмосковье), общество, диабет, министерство здравоохранения московской области
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