https://ria.ru/20231115/sakharnyy_diabet-1909598159.html

Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета

Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета - РИА Новости, 15.11.2023

Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета

В Московской области порядка трех тысяч пациентов прошли обучение в школе сахарного диабета, это доступно для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:40

2023-11-15T14:40

2023-11-15T14:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

диабет

министерство здравоохранения московской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909596147_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a43dee64dd024e9e82d0be144bbfa0c4.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Московской области порядка трех тысяч пациентов прошли обучение в школе сахарного диабета, это доступно для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье работает свыше 100 школ сахарного диабета. На занятиях пациенты с диабетом первого и второго типов могут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, а также правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови, самоконтролю и прочим необходимым навыкам. "Обучение пациентов с сахарным диабетом – один из способов профилактики заболевания, так как течение заболевания зависит, в том числе и от самого человека. Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета как для взрослых, так и для детей. На данный момент обучение в школах прошли уже около трех тысяч пациентов", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что пройти обучение в школе сахарного диабета можно по направлению врача-эндокринолога.

https://ria.ru/20231114/onlayn-konsultatsii-1909459212.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), общество, диабет, министерство здравоохранения московской области