Рейтинг@Mail.ru
Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:40 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/sakharnyy_diabet-1909598159.html
Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета
Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета - РИА Новости, 15.11.2023
Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета
В Московской области порядка трех тысяч пациентов прошли обучение в школе сахарного диабета, это доступно для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:40
2023-11-15T14:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
диабет
министерство здравоохранения московской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909596147_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a43dee64dd024e9e82d0be144bbfa0c4.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Московской области порядка трех тысяч пациентов прошли обучение в школе сахарного диабета, это доступно для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье работает свыше 100 школ сахарного диабета. На занятиях пациенты с диабетом первого и второго типов могут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, а также правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови, самоконтролю и прочим необходимым навыкам. "Обучение пациентов с сахарным диабетом – один из способов профилактики заболевания, так как течение заболевания зависит, в том числе и от самого человека. Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета как для взрослых, так и для детей. На данный момент обучение в школах прошли уже около трех тысяч пациентов", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что пройти обучение в школе сахарного диабета можно по направлению врача-эндокринолога.
https://ria.ru/20231114/onlayn-konsultatsii-1909459212.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909596147_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_e6d14fa9e6b65a8346b7df4b590d93dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество, диабет, министерство здравоохранения московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Диабет, Министерство здравоохранения Московской области

Около 3 тысяч пациентов Подмосковья обучились в школе сахарного диабета

© iStock.com / SDI ProductionsПедиатр проверяет уровень глюкозы у пациентки
Педиатр проверяет уровень глюкозы у пациентки - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© iStock.com / SDI Productions
Педиатр проверяет уровень глюкозы у пациентки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Московской области порядка трех тысяч пациентов прошли обучение в школе сахарного диабета, это доступно для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье работает свыше 100 школ сахарного диабета. На занятиях пациенты с диабетом первого и второго типов могут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, а также правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови, самоконтролю и прочим необходимым навыкам.
"Обучение пациентов с сахарным диабетом – один из способов профилактики заболевания, так как течение заболевания зависит, в том числе и от самого человека. Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета как для взрослых, так и для детей. На данный момент обучение в школах прошли уже около трех тысяч пациентов", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что пройти обучение в школе сахарного диабета можно по направлению врача-эндокринолога.
Врач во время телемедицинской консультации в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Свыше 1,7 миллиона онлайн-консультаций провели врачи Подмосковья
14 ноября, 20:00
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоДиабетМинистерство здравоохранения Московской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала