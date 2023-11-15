https://ria.ru/20231115/rossiyane-1909685750.html

КПП "Рафах" в среду пересекли 88 россиян

КПП "Рафах" в среду пересекли 88 россиян - РИА Новости, 15.11.2023

КПП "Рафах" в среду пересекли 88 россиян

Пункт пропуска "Рафах" между Газой и Египтом в среду пересекли 88 граждан РФ, всего из сектора Газа удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:09

2023-11-15T20:09

2023-11-15T20:29

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хамас

израиль

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пункт пропуска "Рафах" между Газой и Египтом в среду пересекли 88 граждан РФ, всего из сектора Газа удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлены 168 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ."МЧС России продолжает работу по эвакуации граждан РФ и членов их семей, желающих покинуть зону палестино-израильского конфликта. Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приёму людей, прошедших КПП "Рафах". Сегодня пункт пропуска пересекли 88 граждан РФ. Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлено 168 человек", - говорится в сообщении.Оперативный штаб МЧС России работал в тесном взаимодействии с представителями дипломатической группы из Белоруссии, границу также пересекли 43 белорусских гражданина, отметили в МЧС."Перешедших границу граждан РФ и членов их семей и граждан Республики Беларусь автобусами единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и водой, помогут оформить необходимые документы. После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву", - добавляется в сообщении.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас, израиль, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире