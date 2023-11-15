https://ria.ru/20231115/rossiya-1909634389.html
Один из лучших. В США восхитились российским истребителем
Один из лучших. В США восхитились российским истребителем - РИА Новости, 15.11.2023
Один из лучших. В США восхитились российским истребителем
Российские самолеты Су-34 представляют собой грозные боевые машины, сообщает The National Interest. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:53
2023-11-15T16:53
2023-11-15T16:55
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские самолеты Су-34 представляют собой грозные боевые машины, сообщает The National Interest."Су-34— один из самых боеспособных самолетов в составе ВКС России", — пишет издание.Автор напомнил, что истребитель-бомбардировщик создали еще в Советским Союзом в конце холодной войны, тем не менее, недавно он прошел модернизацию. Его большое преимущество заключается в способности проводить "наземные, надводные и воздушные атаки", говорится в статье.Кроме того, самолет оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы и способен запускать ракеты класса “воздух – воздух” по преследующим его противникам, добавляет автор.Из "дальнобойного" вооружения Су-34 может нести ракеты класса “воздух-поверхность” Х-55, Х-59, Х-59М, Х-25, Х-29, противокорабельные Х-31, Х-35, Х-41 “Москит”, П-800 “Оникс”, а также противорадиолокационные Х-58, указывается в статье.Самолет имеет максимальную дальность полета 4 000 километров, имеет экипаж из двух человек и способен нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231113/oruzhie-1909071063.html
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воздушно-космические силы россии, су-34
Воздушно-космические силы России, Су-34
Один из лучших. В США восхитились российским истребителем
NI: Су-34 стал одним из самых боеспособных самолетов ВКС России
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Российские самолеты Су-34 представляют собой грозные боевые машины, сообщает The National Interest
.
"Су-34— один из самых боеспособных самолетов в составе ВКС России", — пишет издание.
Автор напомнил, что истребитель-бомбардировщик создали еще в Советским Союзом в конце холодной войны, тем не менее, недавно он прошел модернизацию. Его большое преимущество заключается в способности проводить "наземные, надводные и воздушные атаки", говорится в статье.
Кроме того, самолет оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы и способен запускать ракеты класса “воздух – воздух” по преследующим его противникам, добавляет автор.
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Из "дальнобойного" вооружения Су-34 может нести ракеты класса “воздух-поверхность” Х-55, Х-59, Х-59М, Х-25, Х-29, противокорабельные Х-31, Х-35, Х-41 “Москит”, П-800 “Оникс”, а также противорадиолокационные Х-58, указывается в статье.
Самолет имеет максимальную дальность полета 4 000 километров, имеет экипаж из двух человек и способен нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения.
"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>