https://ria.ru/20231115/rossiya-1909634389.html

Один из лучших. В США восхитились российским истребителем

Один из лучших. В США восхитились российским истребителем - РИА Новости, 15.11.2023

Один из лучших. В США восхитились российским истребителем

Российские самолеты Су-34 представляют собой грозные боевые машины, сообщает The National Interest. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:53

2023-11-15T16:53

2023-11-15T16:55

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские самолеты Су-34 представляют собой грозные боевые машины, сообщает The National Interest."Су-34— один из самых боеспособных самолетов в составе ВКС России", — пишет издание.Автор напомнил, что истребитель-бомбардировщик создали еще в Советским Союзом в конце холодной войны, тем не менее, недавно он прошел модернизацию. Его большое преимущество заключается в способности проводить "наземные, надводные и воздушные атаки", говорится в статье.Кроме того, самолет оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы и способен запускать ракеты класса “воздух – воздух” по преследующим его противникам, добавляет автор.Из "дальнобойного" вооружения Су-34 может нести ракеты класса “воздух-поверхность” Х-55, Х-59, Х-59М, Х-25, Х-29, противокорабельные Х-31, Х-35, Х-41 “Москит”, П-800 “Оникс”, а также противорадиолокационные Х-58, указывается в статье.Самолет имеет максимальную дальность полета 4 000 километров, имеет экипаж из двух человек и способен нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231113/oruzhie-1909071063.html

https://ria.ru/20231013/su-57-1902419039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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воздушно-космические силы россии, су-34