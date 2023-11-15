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Один из лучших. В США восхитились российским истребителем - РИА Новости, 15.11.2023
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16:53 15.11.2023 (обновлено: 16:55 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/rossiya-1909634389.html
Один из лучших. В США восхитились российским истребителем
Один из лучших. В США восхитились российским истребителем - РИА Новости, 15.11.2023
Один из лучших. В США восхитились российским истребителем
Российские самолеты Су-34 представляют собой грозные боевые машины, сообщает The National Interest. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:53
2023-11-15T16:55
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские самолеты Су-34 представляют собой грозные боевые машины, сообщает The National Interest."Су-34— один из самых боеспособных самолетов в составе ВКС России", — пишет издание.Автор напомнил, что истребитель-бомбардировщик создали еще в Советским Союзом в конце холодной войны, тем не менее, недавно он прошел модернизацию. Его большое преимущество заключается в способности проводить "наземные, надводные и воздушные атаки", говорится в статье.Кроме того, самолет оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы и способен запускать ракеты класса “воздух – воздух” по преследующим его противникам, добавляет автор.Из "дальнобойного" вооружения Су-34 может нести ракеты класса “воздух-поверхность” Х-55, Х-59, Х-59М, Х-25, Х-29, противокорабельные Х-31, Х-35, Х-41 “Москит”, П-800 “Оникс”, а также противорадиолокационные Х-58, указывается в статье.Самолет имеет максимальную дальность полета 4 000 километров, имеет экипаж из двух человек и способен нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231113/oruzhie-1909071063.html
https://ria.ru/20231013/su-57-1902419039.html
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воздушно-космические силы россии, су-34
Воздушно-космические силы России, Су-34
Один из лучших. В США восхитились российским истребителем

NI: Су-34 стал одним из самых боеспособных самолетов ВКС России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийский бомбардировщик Су-34
Российский бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские самолеты Су-34 представляют собой грозные боевые машины, сообщает The National Interest.
"Су-34— один из самых боеспособных самолетов в составе ВКС России", — пишет издание.
Автор напомнил, что истребитель-бомбардировщик создали еще в Советским Союзом в конце холодной войны, тем не менее, недавно он прошел модернизацию. Его большое преимущество заключается в способности проводить "наземные, надводные и воздушные атаки", говорится в статье.
Кроме того, самолет оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы и способен запускать ракеты класса “воздух – воздух” по преследующим его противникам, добавляет автор.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В ФСВТС рассказали о сохранении спроса на российское оружие
13 ноября, 10:17
Из "дальнобойного" вооружения Су-34 может нести ракеты класса “воздух-поверхность” Х-55, Х-59, Х-59М, Х-25, Х-29, противокорабельные Х-31, Х-35, Х-41 “Москит”, П-800 “Оникс”, а также противорадиолокационные Х-58, указывается в статье.
Самолет имеет максимальную дальность полета 4 000 километров, имеет экипаж из двух человек и способен нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения.
Российские истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия
13 октября, 06:40
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Воздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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