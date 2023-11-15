"Рушится на глазах". В США пришли в шок от нового хода Путина
Redacted: выход России из договора о ядерных полигонах рушит миропорядок США
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина по выходу страны из договора о ядерных полигонах пошатнуло выстроенный США миропорядок, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.
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"На самом деле шаги Путина за эти дни оказались больше, чем все, что он сделал с начала конфликта на Украине. Он сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах. Во-первых, Путин подписал новый закон, который исключает Россию из договора о ядерных полигонах (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — ДВЗЯИ. — Прим. ред.)", — высказался Моррис.
Во-вторых, он отметил, что встреча Путина с Си Цзиньпинем доказывает, что торговля на Ближнем Востоке и Азии развивается, смещая фокус со стран Запада.
Второго ноября Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания.
Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий американской стороны. В частности, 18 октября, когда в Госдуме приняли инициативу о выходе из договора, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие.