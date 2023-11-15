Рейтинг@Mail.ru
"Рушится на глазах". В США пришли в шок от нового хода Путина - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 15.11.2023 (обновлено: 09:49 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/rossiya-1909496711.html
"Рушится на глазах". В США пришли в шок от нового хода Путина
"Рушится на глазах". В США пришли в шок от нового хода Путина - РИА Новости, 15.11.2023
"Рушится на глазах". В США пришли в шок от нового хода Путина
Решение президента России Владимира Путина по выходу страны из договора о ядерных полигонах пошатнуло выстроенный США миропорядок, заявил американский журналист РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T03:50
2023-11-15T09:49
россия
украина
сша
владимир путин
си цзиньпин
сергей рябков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина по выходу страны из договора о ядерных полигонах пошатнуло выстроенный США миропорядок, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.&quot;На самом деле шаги Путина за эти дни оказались больше, чем все, что он сделал с начала конфликта на Украине. Он сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах. Во-первых, Путин подписал новый закон, который исключает Россию из договора о ядерных полигонах (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — ДВЗЯИ. — Прим. ред.)&quot;, — высказался Моррис.Во-вторых, он отметил, что встреча Путина с Си Цзиньпинем доказывает, что торговля на Ближнем Востоке и Азии развивается, смещая фокус со стран Запада.Второго ноября Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания.Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий американской стороны. В частности, 18 октября, когда в Госдуме приняли инициативу о выходе из договора, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие.
https://ria.ru/20231114/putin-1909382294.html
https://ria.ru/20231106/rossiya-1907681985.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир путин, си цзиньпин, сергей рябков, госдума рф
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Сергей Рябков, Госдума РФ
"Рушится на глазах". В США пришли в шок от нового хода Путина

Redacted: выход России из договора о ядерных полигонах рушит миропорядок США

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина по выходу страны из договора о ядерных полигонах пошатнуло выстроенный США миропорядок, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.
«

"На самом деле шаги Путина за эти дни оказались больше, чем все, что он сделал с начала конфликта на Украине. Он сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах. Во-первых, Путин подписал новый закон, который исключает Россию из договора о ядерных полигонах (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — ДВЗЯИ. — Прим. ред.)", — высказался Моррис.

Во-вторых, он отметил, что встреча Путина с Си Цзиньпинем доказывает, что торговля на Ближнем Востоке и Азии развивается, смещая фокус со стран Запада.
Второго ноября Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Сила. В США рассказали, что ждет Зеленского на переговорах с Путиным
Вчера, 15:12
К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания.
Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий американской стороны. В частности, 18 октября, когда в Госдуме приняли инициативу о выходе из договора, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина
6 ноября, 10:28
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСи ЦзиньпинСергей РябковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала